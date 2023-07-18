«Динамо» покупает опорника сборной Мексики Чавеса, контракт – на 4 года. Он прилетит в Москву в пятницу

Опорник сборной Мексики Луис Чавес переходит в «Динамо».

Как сообщает журналист TyC Sports и Super Deportivo Сесар Луис Мерло, переход из «Пачуки» в «Динамо» – это вопрос нескольких часов. Клубы обсуждают последние детали трансфера.

Футболист согласовал с «Динамо» контракт сроком на 4 года. Переезд в Европу был его приоритетом.

«Монтеррей» до последнего пытался изменить ситуацию, но не смог конкурировать с «Динамо».

По данным FootballTransfers, Чавес в пятницу отправится в Москву, чтобы завершить переход в « », с которым у него уже есть принципиальная договоренность. Отмечается, что полгода назад в трансфере Чавеса был заинтересован «Спартак», но мексиканец не убедил руководство клуба.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную , можно найти здесь.