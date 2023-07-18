«Динамо» покупает опорника сборной Мексики Чавеса, контракт – на 4 года. Он прилетит в Москву в пятницу

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Футбол

Опорник сборной Мексики Луис Чавес переходит в «Динамо».

Как сообщает журналист TyC Sports и Super Deportivo Сесар Луис Мерло, переход Чавеса из «Пачуки» в «Динамо» – это вопрос нескольких часов. Клубы обсуждают последние детали трансфера.

Футболист согласовал с «Динамо» контракт сроком на 4 года. Переезд в Европу был его приоритетом.

«Монтеррей» до последнего пытался изменить ситуацию, но не смог конкурировать с «Динамо».

По данным FootballTransfers, Чавес в пятницу отправится в Москву, чтобы завершить переход в «Динамо», с которым у него уже есть принципиальная договоренность. Отмечается, что полгода назад в трансфере Чавеса был заинтересован «Спартак», но мексиканец не убедил руководство клуба.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную Мексики, можно найти здесь.

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30 комментариев

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samarskij-kuzmich
Новость через час: Чавес решил не подписывать контракт с Динамо и переходит в Зенит
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Alimoff84
Ждём действий Зенита
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Илья Сутурин
Лайфхак для Зенита, увольняйте скаутов сэкономите деньги на их зарплаты! Просто когда очередной клуб РПЛ найдет качественного игрока перебивайте зарплатой и подписывайте себе)
+17
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kemal_spartak
Скоро: в ситуацию вмешался Зенит, чавес прилетит в Питер
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Андрей Букин
Если все случится , лютый топ для Динамо (столько необходимой позиции) !
+11
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Spartakovec navsegda
Интересное трансферное окно. Футбол жив, не смотря на пессимистические прогнозы.
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Caerly
Зенит, вперёд!))))
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ezhik38
Зенит, встречай новичка! )
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gelkin
Неплохой трансфер для Динамо на проблемную позицию
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goodok
Ответ samarskij-kuzmich
Новость через час: Чавес решил не подписывать контракт с Динамо и переходит в Зенит
🤣
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Гоп-стоп
Топ-трансфер для РПЛ. Он один из лучших игроков своей лиги и этим летом им активно интересовались испанские клубы второго эшелона (Сосьедад, Валенсия). Динамо провели хорошую работу.
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Зашевелились родимые! Бувач, подножми!
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Никита Самарин
Это именно то, что сейчас требуется Динамо (сильный игрок в центр поля). Всё-таки бороться за тройку с Кутицким, Норманом, Фоминым, Зазвонкиным проблематично.
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Dinamik1
Как же в нашей стране любят зенит как собака палку.
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ezhik38
Удар у него конечно...зашатаешься ))
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Андрей Парчинский
Добро пожаловать амиго!
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tolobas
Супер! Усиливаться надо по-любому
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Гоша Петров
Ответ Spartakovec navsegda
Интересное трансферное окно. Футбол жив, не смотря на пессимистические прогнозы.
У либерало прозападников новая методичка уже.До этого они говорили что в Россию никто не будет ехать а тут Бальбуэна,Алонсо вернулись,Динамо подписывает Чавеса,Спартак Бонгонду,в РПЛ едет Еракович.И теперь они переобулись,требуют всех игроков продать и не тратить денег на футбол а играть молодежью.
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Tigranodovar
Ответ Гоша Петров
У либерало прозападников новая методичка уже.До этого они говорили что в Россию никто не будет ехать а тут Бальбуэна,Алонсо вернулись,Динамо подписывает Чавеса,Спартак Бонгонду,в РПЛ едет Еракович.И теперь они переобулись,требуют всех игроков продать и не тратить денег на футбол а играть молодежью.
Вендел как вернулся? Шиманьски, Моро? Пока вернулись те, кто провалился.
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Игорь Чернецов
Ответ Алексей Спартаковский
а лукойловские бездари от него отказались, будет топом в рпл аля Барриос, у мексиканцев опорники всегда качественные
У Чавеса есть один минус, он никогда не был "собакой". Его склонность к атаке известна, потому и проблема с подписанием в другие клубы.
Тем не менее считаю трансфер хорошим))
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tankist231
Кто напомнит, играли ли у нас мексиканцы хоть раз, чёт не могу вспомнить
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Виталик Украинский
Динамо, не повторяйте ошибки Спартака...
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soldat2212
Странно. В Мексике и уровень хороший и зарплаты.
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alexsem69
Ответ samarskij-kuzmich
Новость через час: Чавес решил не подписывать контракт с Динамо и переходит в Зенит
В Москву через Питер )
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magentrumen
Ответ Гоша Петров
У либерало прозападников новая методичка уже.До этого они говорили что в Россию никто не будет ехать а тут Бальбуэна,Алонсо вернулись,Динамо подписывает Чавеса,Спартак Бонгонду,в РПЛ едет Еракович.И теперь они переобулись,требуют всех игроков продать и не тратить денег на футбол а играть молодежью.
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