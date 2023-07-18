«Динамо» покупает опорника сборной Мексики Чавеса, контракт – на 4 года. Он прилетит в Москву в пятницу
Опорник сборной Мексики Луис Чавес переходит в «Динамо».
Как сообщает журналист TyC Sports и Super Deportivo Сесар Луис Мерло, переход Чавеса из «Пачуки» в «Динамо» – это вопрос нескольких часов. Клубы обсуждают последние детали трансфера.
Футболист согласовал с «Динамо» контракт сроком на 4 года. Переезд в Европу был его приоритетом.
«Монтеррей» до последнего пытался изменить ситуацию, но не смог конкурировать с «Динамо».
По данным FootballTransfers, Чавес в пятницу отправится в Москву, чтобы завершить переход в «Динамо», с которым у него уже есть принципиальная договоренность. Отмечается, что полгода назад в трансфере Чавеса был заинтересован «Спартак», но мексиканец не убедил руководство клуба.
В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную Мексики, можно найти здесь.
Тем не менее считаю трансфер хорошим))