«Динамо» хочет закрыть сделку по Чавесу в ближайшие три дня, купив хавбека сборной Мексики дешевле 7 млн евро

«Динамо» планирует приобрести игрока сборной Мексики Луиса Чавеса в ближайшее время.

Как сообщает « », московский клуб рассчитывает закрыть сделку по трансферу полузащитника «Пачуки» в ближайшие три дня. Сторонам осталось согласовать последние детали.

27-летний футболист должен в понедельник сыграть в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, после чего отправиться в . В контракте с «Пачукой» указана сумма отступных в 7 миллионов евро, однако «Динамо» хочет купить игрока чуть дешевле.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.