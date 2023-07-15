«Динамо» хочет закрыть сделку по Чавесу в ближайшие три дня, купив хавбека сборной Мексики дешевле 7 млн евро
«Динамо» планирует приобрести игрока сборной Мексики Луиса Чавеса в ближайшее время.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб рассчитывает закрыть сделку по трансферу полузащитника «Пачуки» в ближайшие три дня. Сторонам осталось согласовать последние детали.
27-летний футболист должен в понедельник сыграть в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, после чего отправиться в Москву. В контракте Чавеса с «Пачукой» указана сумма отступных в 7 миллионов евро, однако «Динамо» хочет купить игрока чуть дешевле.
С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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