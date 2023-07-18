Жоржиньо вложился в платформу для инвестиций: «По окончании карьеры доходы падают, но образ жизни уже привычен. Спортсменам не стоит забывать о будущем»

Теги премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Арсенал бизнес Жоржиньо деньги Футбол

Жоржиньо приобрел часть акций приложения для инвестиций.

Как сообщает Independent, полузащитник «Арсенала» приобрел 10% акций приложения  для инвестиций Gather, запуск которого планируется на этой неделе. Приложение ставит целью популяризировать инвестирование, сделав его похожим на использование стриминговых сервисов – его интерфейс построен похожим образом.

По словам Жоржиньо, он хочет подать пример спортсменам и побудить их задуматься о доходах после завершения карьеры.

«Вы привыкаете к определенному образу жизни, вам  это приятно. Но если не подумать [о будущем] заранее, то можно обнаружить, что по завершении карьеры доходы уже не те, но вы по-прежнему хотите вести тот же образ жизни.

Я поднялся с самых низов и не могу позволить себе все потерять –  я не люблю проигрывать.

Возможно, спортсмены и спортсменки инвестируют неправильно или вообще не инвестируют – они просто наслаждаются моментом, поэтому я думаю, что им нужна поддержка.

Во всем, что бы вы ни делали, есть риск, но я всегда стремлюсь к наибольшей безопасности. Все дело в балансе. Вы заслуживаете наслаждаться моментом, но не стоит забывать о том, что будет дальше», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Италии.

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15 комментариев

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леннорыч-абрамович
Опять Саенко объявился?
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+9
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Mr@k
думаю это правильно, вспомнить инвестиции после карьеры Матье Фламини, у него состояние сейчас около 11 млрд!!! вот это серьёзно
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Tollie
на платформах для инвестиций зарабатывают только создатели платформ для инвестиций.

так что пусть Жоржик не чешет нам про благие намерения.
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Самур Велиев
Кержаков стайл
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xxxp
Это стартап, а там стрельнет или нет пока никто не знает!
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Сергей Паршин
В общем, это тот из чуваков, которые курили всю жизнь. Бросили. И всем пытаются навязать свой пример.
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angliiskiilion
Давид Луис и Виллиан ресторан открывали в Лондоне
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АРХАТ
Надо менять образ жизни и меньше гусарствовать. Это объяснять своим жёнкам.
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Валягин Максим
Инвестировал в инвестиции получается.
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red hikkikomori
Для заработка на будущее надо ехать к саудитам играть - понадежнее схема)
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Marcus-light
План надёжный как швейцарские часы - инвестировать в стартап для инвестиций
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atomio
Ответ леннорыч-абрамович
Опять Саенко объявился?
В нынешних реалиях скорее Блиновская 🤡
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НРИ
Ответ xxxp
Это стартап, а там стрельнет или нет пока никто не знает!
Да да , нет нет
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angliiskiilion
Ответ Mr@k
думаю это правильно, вспомнить инвестиции после карьеры Матье Фламини, у него состояние сейчас около 11 млрд!!! вот это серьёзно
11 лярдов у Фламини из Милана и Арсенала, офигеть можно
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Marcus-light
Ответ Mr@k
думаю это правильно, вспомнить инвестиции после карьеры Матье Фламини, у него состояние сейчас около 11 млрд!!! вот это серьёзно
Это не его состояние, это оценка компании. Реальных доходов у него может быть 5 тысяч евро в месяц
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