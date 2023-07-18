Жоржиньо вложился в платформу для инвестиций: «По окончании карьеры доходы падают, но образ жизни уже привычен. Спортсменам не стоит забывать о будущем»

Жоржиньо приобрел часть акций приложения для инвестиций.

Как сообщает Independent, полузащитник «Арсенала» приобрел 10% акций приложения для инвестиций Gather, запуск которого планируется на этой неделе. Приложение ставит целью популяризировать инвестирование, сделав его похожим на использование стриминговых сервисов – его интерфейс построен похожим образом.

По словам , он хочет подать пример спортсменам и побудить их задуматься о доходах после завершения карьеры.

«Вы привыкаете к определенному образу жизни, вам это приятно. Но если не подумать [о будущем] заранее, то можно обнаружить, что по завершении карьеры доходы уже не те, но вы по-прежнему хотите вести тот же образ жизни.

Я поднялся с самых низов и не могу позволить себе все потерять – я не люблю проигрывать.

Возможно, спортсмены и спортсменки инвестируют неправильно или вообще не инвестируют – они просто наслаждаются моментом, поэтому я думаю, что им нужна поддержка.

Во всем, что бы вы ни делали, есть риск, но я всегда стремлюсь к наибольшей безопасности. Все дело в балансе. Вы заслуживаете наслаждаться моментом, но не стоит забывать о том, что будет дальше», – сказал полузащитник « » и сборной Италии.