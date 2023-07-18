Жоржиньо вложился в платформу для инвестиций: «По окончании карьеры доходы падают, но образ жизни уже привычен. Спортсменам не стоит забывать о будущем»
Жоржиньо приобрел часть акций приложения для инвестиций.
Как сообщает Independent, полузащитник «Арсенала» приобрел 10% акций приложения для инвестиций Gather, запуск которого планируется на этой неделе. Приложение ставит целью популяризировать инвестирование, сделав его похожим на использование стриминговых сервисов – его интерфейс построен похожим образом.
По словам Жоржиньо, он хочет подать пример спортсменам и побудить их задуматься о доходах после завершения карьеры.
«Вы привыкаете к определенному образу жизни, вам это приятно. Но если не подумать [о будущем] заранее, то можно обнаружить, что по завершении карьеры доходы уже не те, но вы по-прежнему хотите вести тот же образ жизни.
Я поднялся с самых низов и не могу позволить себе все потерять – я не люблю проигрывать.
Возможно, спортсмены и спортсменки инвестируют неправильно или вообще не инвестируют – они просто наслаждаются моментом, поэтому я думаю, что им нужна поддержка.
Во всем, что бы вы ни делали, есть риск, но я всегда стремлюсь к наибольшей безопасности. Все дело в балансе. Вы заслуживаете наслаждаться моментом, но не стоит забывать о том, что будет дальше», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Италии.
так что пусть Жоржик не чешет нам про благие намерения.