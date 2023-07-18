«Бавария» больше не считает Киммиха неприкосновенным. Продажу могут обсудить в случае крупного предложения

«Бавария» больше не считает Йозуа Киммиха неприкосновенным и может продать его.

По данным kicker, в мюнхенском клубе больше не считают Киммиха игроком, которого не продадут ни в коем случае. Йозуа потерял статус «неприкосновенного» футболиста.

Если в «Баварию» поступит крупное предложение о трансфере Киммиха, то руководство клуба будет готово как минимум провести переговоры.

Статус Киммиха в «Баварии» изменился, так как в прошлом сезоне у клуба возникли сомнения относительно уровня его игры на позиции классической шестерки.

Отмечается, что на данный момент у нет мыслей об уходе.

Статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.