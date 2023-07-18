«Бавария» больше не считает Киммиха неприкосновенным. Продажу могут обсудить в случае крупного предложения

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

«Бавария» больше не считает Йозуа Киммиха неприкосновенным и может продать его.

По данным kicker, в мюнхенском клубе больше не считают Киммиха игроком, которого не продадут ни в коем случае. Йозуа потерял статус «неприкосновенного» футболиста.

Если в «Баварию» поступит крупное предложение о трансфере Киммиха, то руководство клуба будет готово как минимум провести переговоры.

Статус Киммиха в «Баварии» изменился, так как в прошлом сезоне у клуба возникли сомнения относительно уровня его игры на позиции классической шестерки.

Отмечается, что на данный момент у Йозуа нет мыслей об уходе.

Статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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75 комментариев

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Temo Sokhadze
Что-то нездоровое с Баварией происходит...
+72
-4
+68
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Marcus-light
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Что-то Тухель разогнался, Мане,Горецка, теперь Киммих... это ж уже бредом попахивает... Упамекано капитаном сделает?
Купит Обамеянга
+55
-1
+54
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Кан и Баллак сидят в баре
Что-то Тухель разогнался, Мане,Горецка, теперь Киммих... это ж уже бредом попахивает... Упамекано капитаном сделает?
+37
-5
+32
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Азамат Кабертай
Ответ Бронислав Каминский
Да куда у Реала и так в полузащите толпа уже)
ну понятно, ради шутки сказал))
просто Киммих готовый топ-игрок, который усилит абсолютно любую команду
думаю, Гвардиола может его забрать)
+16
-1
+15
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Los Galácticos
Вроде Хасан уже ушел а нездоровая политика осталась, Киммих это священная корова для Баварии.
+19
-6
+13
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che kaif
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Что-то Тухель разогнался, Мане,Горецка, теперь Киммих... это ж уже бредом попахивает... Упамекано капитаном сделает?
Какой Упамекано когда есть Чупо Мотинг
+15
-4
+11
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Dumb
Ответ Los Galácticos
Вроде Хасан уже ушел а нездоровая политика осталась, Киммих это священная корова для Баварии.
Хасан лишь симптом, в таком клубе как Бавария решения принимаются коллегиально и системно, это скорее проблема управленческая и стратегическая, нежели персонально плохой выбор ответственного менеджера.
+7
0
+7
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red hikkikomori
Не, ну точно Тухель хочет добиться чемпионства БД)
+7
-1
+6
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Bayern Munich Mia San Mia
Киккер от балды сочиняет. Критических замечаний а адрес Йозуа не было в течение сезона. Один из немногих стабильных игроков прошлого сезона. По Горетцке клуб готов выслушать предложения, но по Киммиху не было разговоров.
Ну, пускай крупное предложение сперва найдётся, а там видно будет. Вилами по воде проведено, Киккер сказочки сочиняет
+9
-3
+6
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Бронислав Каминский
Ответ Азамат Кабертай
Крооса тоже не считали и вот результат)) Реалу надо срочно идти за Киммихом)))
Да куда у Реала и так в полузащите толпа уже)
+5
0
+5
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Ateş Muratoglu
Ответ Marcus-light
Купит Обамеянга
Было бы лучше Тухеля продать
+3
0
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Dumb
Ответ Temo Sokhadze
Что-то нездоровое с Баварией происходит...
Полный "Салихамиджич" там не первый уже год происходит, вот что)
А если серьёзно, то в Баварии явно изменилась стратегия формирования состава на длинную и это уже даёт скорее больше отрицательных плодов, чем положительных.
+3
0
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Ulugbek Usbaev
Кимихх один из лучших в составе .Глупо терять таких игроков .Нужно договариваться.
+2
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melwood- lfc
может Ливерпулю сделать билд, после продажи Фабиньо?)
+3
-1
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FC BAYERN 1900
Это что шутка? и кого же они считают неприкосновенным? Упамекано?
+3
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Марслан Акматалиев
Хотелось бы ещё раз посмотреть на игру Йозуа под руководством Пепа. Для Киммиха в слуае ухода Ман.Сити будет прекрасным вариантом.
+2
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Юрий Мятлин
Ответ Pertinax Gandi
"Зенит" возьмёт и отдаст в аренду "Баварии".
С правом первичного выкупа.
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Владислав Романов
Теперь понятно почему Тухель покинул Дортмунд, это план по разрушению Баварии 😁
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Пирс Морган
ФК Голливуд - Новая эра
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Василий Васильев
Зачем ,отличный опорник и на фланге обороны может сыграть .Зачем продавать Киммиха и Горецку у них отличная связка в центре поля.
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Тюменский медвежонок
Тухель - легенда, мстит Баварии за то что она не давала ему стать чемпионом с Боруссией Дортмунд, разваливает ее изнутри, красавчик)
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Zeitgeist Zeppelin
"Мудрое" решение, что сказать. В свое время Крооса прошляпили, теперь Киммиха хотят.
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Marina_Greta
Ответ melwood- lfc
может Ливерпулю сделать билд, после продажи Фабиньо?)
Ушел с фапла сюда свою дичь писать?)
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Денис Курбатов
чё то бред какой то пишут последние пару недель. решили вообще весь состав поменять?
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Marina_Greta
Ответ melwood- lfc
а ты кто там была то?)) Марадона Сашка да, хороший парень. в Гамбурге поселился лет 7 назад, щас даже не знаю чо он там где) Мерсисайдка моя любовь ахахахахах) как-то списывались с ней в том году в Вотсапе) раньше вообще норм было, до утра можно было оффтопить с ними на тему спорта, кино, музыки и тп...эх
Ну я часто общалась с вами и вы ни разу не спалили, что я девушка, тупо выдавала себя за парня, так как там девушки и футбол - вещи несовестимые) Пришлось маркироваться) Ну кстати, ты очень хорошие сериалы советовал на то время) Я многие смотрела и была довольна) Сашка тролль был, какого невозможно было вывести из себя) А еще были славные времена Венгера и Пуховика... пенсологии и прочей классной штуки, жаль что все кануло в небытие. Узнала тебя по аве, ибо она была такая же и там и по нику, решила проверить, ну типа мало ли совпадение) Про дичь был сарказм ты всегда общался грамотно) Рада видеть) Я кстати там набила около 30к комментариев)
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