«Бавария» больше не считает Киммиха неприкосновенным. Продажу могут обсудить в случае крупного предложения
«Бавария» больше не считает Йозуа Киммиха неприкосновенным и может продать его.
По данным kicker, в мюнхенском клубе больше не считают Киммиха игроком, которого не продадут ни в коем случае. Йозуа потерял статус «неприкосновенного» футболиста.
Если в «Баварию» поступит крупное предложение о трансфере Киммиха, то руководство клуба будет готово как минимум провести переговоры.
Статус Киммиха в «Баварии» изменился, так как в прошлом сезоне у клуба возникли сомнения относительно уровня его игры на позиции классической шестерки.
Отмечается, что на данный момент у Йозуа нет мыслей об уходе.
Статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.
просто Киммих готовый топ-игрок, который усилит абсолютно любую команду
думаю, Гвардиола может его забрать)
Ну, пускай крупное предложение сперва найдётся, а там видно будет. Вилами по воде проведено, Киккер сказочки сочиняет
А если серьёзно, то в Баварии явно изменилась стратегия формирования состава на длинную и это уже даёт скорее больше отрицательных плодов, чем положительных.