Криштиану Роналду: «Я все еще полезен и забиваю. Радую людей в Португалии и вне ее карьерой, которая еще не закончена»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).

«Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.

Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.

Я очень горд быть португальцем», – сказал нападающий «Аль-Насра».

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й

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88 комментариев

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London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать.
Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была.

В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает.

Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать.

Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно.

А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
+95
-24
+71
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Михо
Все говорят Кришу 38 и он в порядке, а ведь Пепе уже 40 исполнилось и он по прежнему в сборной и тоже полезен, но про него ни слова)
+55
-3
+52
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Экспертное мнение
Ответ London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать. Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была. В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает. Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать. Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно. А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
Какие два года?) Роналду не закончит карьеру в сборной никогда, кто-то еще не понял этого? Ему до конца жизни будут выделять одно место в заявке на крупные турниры, хоть и не в основе, а в резерве, чтобы Криш получил медальку, если вдруг Португелия что-то выиграет в 2596 году, к примеру. Естественно глоры тогда будут визжать, что Рон соло затащил сборную, ведь дышал одним воздухом с игроками, видали уже задатки такого бреда на последнем ЧМ, местные Ромашки умоляли дойти сборную до финала без Криша, чтобы Криш как "лидер раздевали" стал чемпионом и якобы поставит точку в споре с Месси)
+58
-10
+48
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Отец Абду
Ответ Михо
Все говорят Кришу 38 и он в порядке, а ведь Пепе уже 40 исполнилось и он по прежнему в сборной и тоже полезен, но про него ни слова)
Фактос, Пепе 1 гол в плей-офф ЧМ, Роналду с 0+0:)
+40
-7
+33
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D-eisler@yandex.ru
Жаль уходит эпоха сильнейшего в истории номера 2..
+54
-31
+23
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Манковский
Провалил ЧМ не сделав ни одного результативного действия с игры за весь турнир. Подставил команду и как ни в чём не бывало приезжает на проходные квалы и толкает такую речь.

И пофиг что какой-то молодой пацан, готовый рвать и метать за сборную не попадёт в состав, главное чтобы старый драндулет набил стату в 200 матчей.
+24
-4
+20
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atomio
только самые идиоты не понимают, что будущего у сборной когда в нападении играет этот пенсионер - нет. когда его на ЧМ усадили на лавку - этим всё было сказано. но Мартинес опять начинает повторять ошибки Сантуша. А из-за низкого футбольного интеллекта нигде кроме как медленного столба-замыкателя он играть больше не может. Совести у него нет - вот и не уходит, не удивлюсь что этот престарелый арабский скакун еще и на ЧМ поедет, после провала на Евро, естественно
+18
-3
+15
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PamcuK
Ответ London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать. Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была. В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает. Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать. Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно. А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
Да нарцисс сборную в заложниках будет держать, пока Бруну и Бернарду на спад не пойдут. А то мало ли, начнут доминировать на мировой арене, как балласт наконец с плеч спадет.

В конце концов, Португалия тренера подбирала, лишь бы тот согласился Роналду на поле пихать лол. В команде есть Рамуш, который уже наглядно на ЧМ показал, что может команде дать нормальный нападающий, а тренер ставит дерево, которое в Европе никто не согласился приютить, даже несмотря на огромный пиар.
+12
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+12
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Rule1
Вклад Роналду это вклад всей сборной ! Весь основной состав и вся скамейка пашут ради гола Рыгалдыча. Посчитайте сколько потерь у него вчера было
Посчитайте сколько раз он мяч не смог обработать
Посчитайте сколько обрезок у него было
Посчитайте сколько обостряющих моментов запорол
Не забудьте его жалкий нырок и это на секундочку в 38 лет !
Игру обостряли вчера Леау,Бернарду и Бруну,всё что делал Рыгалду,тупо стоял в трёх метрах от ворот.
+15
-6
+9
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Манковский
Ответ Михо
Все говорят Кришу 38 и он в порядке, а ведь Пепе уже 40 исполнилось и он по прежнему в сборной и тоже полезен, но про него ни слова)
Про него ни слова, потому что Пепе играл отлично в отличии от балласта Роналду.
+10
-1
+9
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SaH4r.
Ответ Михо
Все говорят Кришу 38 и он в порядке, а ведь Пепе уже 40 исполнилось и он по прежнему в сборной и тоже полезен, но про него ни слова)
криштибои даже не родились, когда Пепе дебютировал в сборной
+13
-5
+8
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Blaumerc
Ответ AF007
Самое забавное, что между роналду-2016 и роналду-2023 по скиллам нет никакой разницы. Поставь его сейчас в Реал и заточи на него опять всю игру - порток выбьет те же 40+ голов. Поставь роналду-2016 в МЮ - все бы увидели правду на несколько лет раньше. Он всего лишь топовый наконечник, который был вторым игроком мира только благодаря своему клубу
сейчас он не топовый, а очень посредственный наконечник. даже клюшку уже не так подставляет как лет 10 назад.
+7
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BZB
Так просто вы от меня не избавитесь, хотел сказать Криш.
+12
-5
+7
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SaH4r.
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
полгода уже прошло... не зажило? до сих болит?🥺
+9
-3
+6
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Mr.Trol
А по факту ради своей статистики просто тормозит атаку с Леау и Рамушем. Подставить ногу под прострел это максимум на что он способен в играх с нормальным соперником.
+6
-1
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MrWillSee
Ответ D-eisler@yandex.ru
Жаль уходит эпоха сильнейшего в истории номера 2..
Ну уж прям 2.
6-7 в лучшем случае
+7
-2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать. Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была. В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает. Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать. Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно. А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
вам повезло что каникулы и школьникам не до Спортс-а а то за такой пост минусов не огребли бы...
+5
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Максим Левицкий
Действительно радует, надеюсь еще долго наблюдать за прощальным комедийныйм туром известного португальского клоуна.
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Domian
Ответ АКА
Криштиану по настоящему любит футбол и выходит в свои 38 лет и играет с детским азартом, другой на его месте давно уже мог забить на сборную и жить богатой жизнью, но это не про него.
Потому что он по уровню развития как и его фанаты - инфантильный, закомплексованный подросток.
Он ничего не дает сббоной, с ним провалы на Евро 2020, на ЧМ 2022.
Впереди видимо провал на Евро 2024 ибо человек не понимает что вредит и паразитирует.
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Dark.Babysitter
опять я, я, я, я, я.......
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cektor
старичек занимает место в основе , хотя могут бегать молодые и перспективные
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Любезный Коссутий
эта Португалия будет реально претендовать на победу на Евро, только если Кришти уступит место в составе более молодым, агрессивным и быстрым игрокам, вроде того же Рамуша. только так потенциал Бруну и Бепрнарду раскроются на полную силу. собственно, матч со Швейцарией, на ЧМ, прекрасно это доказывает. а Роналду замедляет команду, делая ее неповоротливой, маломобильной. и недостаточно агрессивной.
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MrWillSee
Ответ London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать. Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была. В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает. Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать. Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно. А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
Да как бы не больше, он сказал, что планирует еще выигрывать трофеи - во множественном числе.
Так что боюсь мучаться придется до чм-26
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Николай Козлов
Ответ London.is.blue
Вчера был настолько ужасен, что это трудно описать. Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была. В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает. Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать. Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно. А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
Криш в сборной как теща которая никак не хочет съехать с квартиры молодоженов.
+4
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Domian
И ведь оно дальше будет паразитировать на сборной, не давая ей развития.
Вчера его недалекая фан база почему то перевозбудилась, как будто это не мусорный гол в отборе, а решающий в плей офф ЧМ.
В топе комменты - Что с лицом хейтеры)))
А что должно быть с лицом у тех, кто видел крах в МЮ, на ЧМ?)

Оно так и 250 матчей отыграет, не давая глобального результата сборной, лишь для своего эго.
Жаль команду, жаль молодое поколение.
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