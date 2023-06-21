Криштиану Роналду: «Я все еще полезен и забиваю. Радую людей в Португалии и вне ее карьерой, которая еще не закончена»
Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям.
38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).
«Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.
Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.
Я очень горд быть португальцем», – сказал нападающий «Аль-Насра».
У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й
Вставил клюшку в конце матча в пустые, молодец, но Исландия еще и в меньшинстве была.
В целом с Роналду у Португалии все очень плохо с атакой. Тормоз просто не успевает за ходом мыслей Бернарду, Бруну и остальных. И физически не успевает.
Получается в центре нападения балласт, который не способен ни в прессинг, ни в комбинационную игру, но на которого нужно играть из-за имени, а то руками будешь махать и психовать.
Леау-Рамош(Феликс)-Бернарду и под ними Фернандеш - вот это выглядит страшно.
А так, Португалия еще помучается минимум 2 года.
И пофиг что какой-то молодой пацан, готовый рвать и метать за сборную не попадёт в состав, главное чтобы старый драндулет набил стату в 200 матчей.
В конце концов, Португалия тренера подбирала, лишь бы тот согласился Роналду на поле пихать лол. В команде есть Рамуш, который уже наглядно на ЧМ показал, что может команде дать нормальный нападающий, а тренер ставит дерево, которое в Европе никто не согласился приютить, даже несмотря на огромный пиар.
Посчитайте сколько раз он мяч не смог обработать
Посчитайте сколько обрезок у него было
Посчитайте сколько обостряющих моментов запорол
Не забудьте его жалкий нырок и это на секундочку в 38 лет !
Игру обостряли вчера Леау,Бернарду и Бруну,всё что делал Рыгалду,тупо стоял в трёх метрах от ворот.
6-7 в лучшем случае
Он ничего не дает сббоной, с ним провалы на Евро 2020, на ЧМ 2022.
Впереди видимо провал на Евро 2024 ибо человек не понимает что вредит и паразитирует.
Так что боюсь мучаться придется до чм-26
Вчера его недалекая фан база почему то перевозбудилась, как будто это не мусорный гол в отборе, а решающий в плей офф ЧМ.
В топе комменты - Что с лицом хейтеры)))
А что должно быть с лицом у тех, кто видел крах в МЮ, на ЧМ?)
Оно так и 250 матчей отыграет, не давая глобального результата сборной, лишь для своего эго.
Жаль команду, жаль молодое поколение.