Криштиану Роналду: «Я все еще полезен и забиваю. Радую людей в Португалии и вне ее карьерой, которая еще не закончена»

Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям.

38-летний форвард стал автором единственного гола в матче квалификации Евро-2024 против (1:0).

«Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.

Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.

Я очень горд быть португальцем», – сказал нападающий « ».

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й