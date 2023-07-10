Курбан Бердыев: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ. Такая задача стоит»

Теги Курбан Бердыев Первая лига Динамо Махачкала Футбол

Курбан Бердыев высказался о своем назначении главным тренером махачкалинского «Динамо».

– Какие факторы повлияли на ваше решение возглавить махачкалинское «Динамо»?

– Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьезный проект.

Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного.

– Насколько хорошо вы знаете команду?

– Сказать, что я ее хорошо знаю, было бы неправдой. Я смотрел тренировки «Динамо» и контрольную игру с «Ахматом» в Кавминводах, и команда на меня произвела хорошее впечатление.

– Насколько хорошо знаете нынешнюю Первую лигу, представляете ли расклад сил в дивизионе?

– Честно говоря, Первую лигу вообще не представляю. Несколько матчей смотрел в прошлом сезоне, видел контрольные игры в это межсезонье. По сборам тяжело судить о командах, но тем не менее видно, что клубы Премьер-лиги испытывают серьезное сопротивление в контрольных матчах с клубами Первой-лиги.

Думаю, претендентов на выход в Премьер-лигу в этом сезоне будет намного больше, чем в прошлом. Что радует.

– Почему радует?

– Потому что конкуренция всегда способствует росту – и команд, и игроков, – сказал Бердыев.

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4 комментария

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Mark Safa
Сочи показал нам его нынешний уровень)
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VintDV
Удачи Курбану построить новый "Рубин"!!!!
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Злобный Конь
Смешно.
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Overkiller
"Сказать, что я ее хорошо знаю, было бы неправдой"
"Первую лигу вообще не представляю"

Пилу то выделили уже из бюджета?
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