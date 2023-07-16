Бердыев о «Динамо» Махачкала: «В приоритете активная игра. Работа над позиционным футболом»

Бердыев рассказал, какую игру будет ставить махачкалинскому «Динамо» в текущем сезоне.

Главный тренер дагестанского клуба высказался после поражения от «Торпедо» (0:2) в 1-м туре лиги.

— Первые 20 минут мы неплохо играли, но после гола « » — будто шок какой‑то. Команда была деморализована. И «Торпедо» удалось забить второй мяч.

В целом позиционная атака оставляет желать лучшего. Будет работать. Но и на выезде, и дома будем играть одинаково — как мы начали играть в первые 20–25 минут с «Торпедо», когда мы не давали им выйти. Но для этого нужно укрепить скамейку.

— Какие позиции?

— Группа атаки.

— Вы пересмотрели свои взгляды на футбол за последнее время?

— Сразу скажу: атакующий футбол, оборонительный — нет такого. Есть сбалансированный. И в атаке, и в обороне. Так и будем играть. Но, конечно, в приоритете активная игра, это 100 прооцентов. А там — как получится. Плюс, повторюсь, работа над позиционным футболом.

— Один из трендов сейчас — это розыгрыш мяча низом от вратаря. « » так играть будет?

— Посчитайте, какой коэффициент выхода при таком розыгрыше. Потерь — под 70 процентов. Даже в Англии. Я не против, если для этого есть игроки. Тогда другой вопрос. На сегодня таких игроков нет, но это не значит, что мы не будем этого делать. Все может быть, — сказал .