Виллиан вернулся в «Фулхэм», контракт – по схеме «1+1». Бразилец в начале месяца ушел как свободный агент
Виллиан подписал с «Фулхэмом» контракт через несколько недель после ухода.
Клуб объявил о том, что полузащитник, ушедший в качестве свободного агента по окончании сезона, вернулся и заключил договор до лета 2024 года. Также предусмотрена опция продления еще на год.
За 27 игр в АПЛ-2022/23 бывший футболист «Челси» и «Арсенала» забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fulhamfc.com
8 комментариев