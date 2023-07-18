Виллиан вернулся в «Фулхэм», контракт – по схеме «1+1». Бразилец в начале месяца ушел как свободный агент

Виллиан подписал с «Фулхэмом» контракт через несколько недель после ухода.

Клуб объявил о том, что полузащитник, ушедший в качестве свободного агента по окончании сезона, вернулся и заключил договор до лета 2024 года. Также предусмотрена опция продления еще на год.

За 27 игр в АПЛ-2022/23 бывший футболист «Челси» и «Арсенала» забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fulhamfc.com