Виллиан вернулся в «Фулхэм», контракт – по схеме «1+1». Бразилец в начале месяца ушел как свободный агент

Теги Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Виллиан Футбол

Виллиан подписал с «Фулхэмом» контракт через несколько недель после ухода.

Клуб объявил о том, что полузащитник, ушедший в качестве свободного агента по окончании сезона, вернулся и заключил договор до лета 2024 года. Также предусмотрена опция продления еще на год.

За 27 игр в АПЛ-2022/23 бывший футболист «Челси» и «Арсенала» забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fulhamfc.com

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8 комментариев

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Микель Венгер
защитник? я ещё понимаю, когда вингеров полузащитниками называют, ибо привык, но виллиан защитник?
+6
0
+6
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King_X
Бразильский Кузяев😂
+3
0
+3
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Микель Венгер
Ответ futbol Liverpool
Где написано что он защитник?
забей, видимо отредактировали
+2
0
+2
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Serge Vendino
Лондон магнитом притягивает
0
0
0
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Павел Гребнев
Какой-то реген с именем и внешностью Виллиана играющий на позиции защитника.
0
0
0
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vik444
Почему в Зенит не перешел ?
0
0
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Under
Ответ Павел Гребнев
Какой-то реген с именем и внешностью Виллиана играющий на позиции защитника.
Регены разве не на той же позиции играют?
0
0
0
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