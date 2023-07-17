«Фулхэм» за 45 млн фунтов не продал Пальинью «Вест Хэму». В нем видят замену Райсу

«Вест Хэм» заинтересован в подписании полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

По информации The Athletic, « », нацелившийся на усиление полузащиты после перехода в «Арсенал», предложил за Пальинью 45 млн фунтов.

« » отклонил предложение, поскольку хочет сохранить португальца в команде. На данный момент в «Вест Хэме» считают переход Пальиньи маловероятным.

Контракт Жоау Пальиньи с «Фулхэмом» действует до лета 2027 года. В АПЛ-2022/23 португалец отметился 3 голами в 34 матчах и был признан лучшим игроком команды в сезоне.

Со статистикой 28-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.