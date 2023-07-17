«Фулхэм» за 45 млн фунтов не продал Пальинью «Вест Хэму». В нем видят замену Райсу

Теги Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Пальинья Деклан Райс деньги Футбол

«Вест Хэм» заинтересован в подписании полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

По информации The Athletic, «Вест Хэм», нацелившийся на усиление полузащиты после перехода Деклана Райса в «Арсенал», предложил за Пальинью 45 млн фунтов.

«Фулхэм» отклонил предложение, поскольку хочет сохранить португальца в команде. На данный момент в «Вест Хэме» считают переход Пальиньи маловероятным.

Контракт Жоау Пальиньи с «Фулхэмом» действует до лета 2027 года. В АПЛ-2022/23 португалец отметился 3 голами в 34 матчах и был признан лучшим игроком команды в сезоне.

Со статистикой 28-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

7 комментариев

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ТТХ не фарм клуб
Неудивительно, что Фулхэм не продал своего единственного топ-игрока
+6
0
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QWertY
Правильно сделали. Следующим летом охолощенные пушкари заберут его за 120)
+8
-5
+3
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Wekil Halylow
дровосек это Мудрик за 100 миллион
+2
-1
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Aidos9419
Ответ ТТХ не фарм клуб
Неудивительно, что Фулхэм не продал своего единственного топ-игрока
а как же Андреас Перейра? )
+1
0
+1
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Okaka
Ответ Aidos9419
а как же Андреас Перейра? )
не, Палинья топ уровень, Андреас не дотягивает
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