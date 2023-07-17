«Брайтон» подпишет защитника «Фиорентины» Игора. «Фиалки» хотят 20 млн фунтов
«Брайтон» близок к подписанию защитника «Фиорентины» Игора Жулио.
По данным Evening Standard, 25-летний бразилец близок к согласованию личных условий контракта с «Брайтоном».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение Игора будет рассчитано до 2027 года, и в данный момент клубы ведут переговоры о сумме трансфера.
Ранее «Фиорентина» отклонила предложение «Фулхэма» на сумму в 7 миллионов фунтов. Итальянский клуб требует за бразильца около 20 млн.
В прошедшем сезоне Игор Жулио провел 27 матчей в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.
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