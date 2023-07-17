«Брайтон» подпишет защитника «Фиорентины» Игора. «Фиалки» хотят 20 млн фунтов

Теги Фиорентина Фулхэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Брайтон Игор Жулио деньги Фабрицио Романо Футбол

«Брайтон» близок к подписанию защитника «Фиорентины» Игора Жулио.

По данным Evening Standard, 25-летний бразилец близок к согласованию личных условий контракта с «Брайтоном».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение Игора будет рассчитано до 2027 года, и в данный момент клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

Ранее «Фиорентина» отклонила предложение «Фулхэма» на сумму в 7 миллионов фунтов. Итальянский клуб требует за бразильца около 20 млн.

В прошедшем сезоне Игор Жулио провел 27 матчей в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.

3 комментария

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giallo-verde
О, бразилец мой тезка. В Бразилии Игори -большая редкость
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