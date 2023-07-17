«Брайтон» подпишет защитника «Фиорентины» Игора. «Фиалки» хотят 20 млн фунтов

«Брайтон» близок к подписанию защитника «Фиорентины» Игора Жулио.

По данным Evening Standard, 25-летний бразилец близок к согласованию личных условий контракта с « ».

Инсайдер Фабрицио сообщает, что соглашение Игора будет рассчитано до 2027 года, и в данный момент клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

Ранее « » отклонила предложение « » на сумму в 7 миллионов фунтов. Итальянский клуб требует за бразильца около 20 млн.

В прошедшем сезоне провел 27 матчей в Серии А. Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.