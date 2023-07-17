«Челси» не продал Хадсона-Одои «Фулхэму». «Дачники» подумают, делать ли улучшенное предложение

«Челси» не захотел продавать Каллума Хадсона-Одои другой лондонской команде.

Как сообщает , предложение о трансфере полузащитника, контракт которого истекает через год, сделал « ». «Синие» его отклонили.

«Фулхэм» намерен обдумать ситуацию и решить, стоит ли улучшить предлагаемые условия.

Ожидается, что 22-летний футболист в любом случае покинет « » этим летом. В сезоне-2022/23 он поиграл за «Байер» на правах аренды.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.