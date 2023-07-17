«Челси» не продал Хадсона-Одои «Фулхэму». «Дачники» подумают, делать ли улучшенное предложение
«Челси» не захотел продавать Каллума Хадсона-Одои другой лондонской команде.
Как сообщает Sky Sports, предложение о трансфере полузащитника, контракт которого истекает через год, сделал «Фулхэм». «Синие» его отклонили.
«Фулхэм» намерен обдумать ситуацию и решить, стоит ли улучшить предлагаемые условия.
Ожидается, что 22-летний футболист в любом случае покинет «Челси» этим летом. В сезоне-2022/23 он поиграл за «Байер» на правах аренды.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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