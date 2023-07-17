Мостовой о Марио: «Заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево на фоне прежних слов о ЦСКА. Фернандесу как будто стерли память. Его не простят»

Александр Мостовой выразил недоумение насчет слов Марио Фернандеса про ЦСКА.

Бывший защитник армейцев заключил контракт с « ».

«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе.

На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево.

как будто стерли память. Болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Фернандес о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло»