Мостовой о Марио: «Заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево на фоне прежних слов о ЦСКА. Фернандесу как будто стерли память. Его не простят»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Марио Фернандес Футбол

Александр Мостовой выразил недоумение насчет слов Марио Фернандеса про ЦСКА.

Бывший защитник армейцев заключил контракт с «Зенитом».

«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе.

На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево.

Марио Фернандесу как будто стерли память. Болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Фернандес о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Никулин
Как ни странно, но тут плюсану)
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Как деньги из человека делают послушную пешку ,как человек Фернандес пал в моих глазах, хоть я и за Спартак , но до этого момента уважал его
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
Ответ ASH11
Комментарий удален пользователем
Онопко не воспитанник, за Спартак играл три года всего, был продан за деньги в Овьедо. Эмблему ЦСКА целовал уже будучи тренером, через 14 лет после ухода из Спартака. Вот что тут общего?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Сейчас царь как никогда прав
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Фернандес нашел свою команду, вся гниль туда уходит! Дзюба, Быстров, этот вот... Какой клуб такие и игроки! Достойный Зенита трансфер!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ ASH11
Комментарий удален пользователем
Ну для Онопко между Спартаком и ЦСКА прошло 14 лет и несколько команд. Тут немного другое
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Адекватно сказано! Даже удивительно!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
правильно, позорное подписание...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Думаю сказал бывший полузащитник Спартака, было бы круче в статье )))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Gavrishov
А вот здесь, как не удивительно - Мостовой прав!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Ответ Snafu
Онопко не воспитанник, за Спартак играл три года всего, был продан за деньги в Овьедо. Эмблему ЦСКА целовал уже будучи тренером, через 14 лет после ухода из Спартака. Вот что тут общего?
Марио тоже не воспитанник ЦСКА. Отыграл с десяток лет, но как оказалось, вряд ли от большой любви к клубу. Скорее платили хорошо, плюс холенье леленье со стороны клуба. Вряд ли он мог бы чего-то подобного ждать в любом другом месте. Чувак же по факту за 10 лет даже язык не выучил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий