Мостовой о Марио: «Заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево на фоне прежних слов о ЦСКА. Фернандесу как будто стерли память. Его не простят»
Александр Мостовой выразил недоумение насчет слов Марио Фернандеса про ЦСКА.
Бывший защитник армейцев заключил контракт с «Зенитом».
«Мне этот переход понять трудно. Еще сложнее представить, почему Марио так странно отзывается о своем бывшем клубе.
На фоне его ранее сказанных слов о ЦСКА нынешние заявления о симпатии к «Зениту» смотрятся дешево.
Марио Фернандесу как будто стерли память. Болельщики ЦСКА его не простят и тяжело примут на домашнем стадионе», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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