За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)

«Зенит» получил предложение по Венделу из Бразилии.

Как передает Torcedores со ссылкой на YouTube-канал журналиста Пауло Массини, заинтересованность в трансфере возникла у « ».

Команда из Сан-Паулу попыталась купить полузащитника за 10 млн евро.

« » ответил отказом, несмотря на то, что не хочет оставаться в команде. При этом переговоры продолжатся.

За 25 матчей в Мир РПЛ в сезоне-2022/23 25-летний игрок забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.