За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)
«Зенит» получил предложение по Венделу из Бразилии.
Как передает Torcedores со ссылкой на YouTube-канал журналиста Пауло Массини, заинтересованность в трансфере возникла у «Палмейрас».
Команда из Сан-Паулу попыталась купить полузащитника за 10 млн евро.
«Зенит» ответил отказом, несмотря на то, что Вендел не хочет оставаться в команде. При этом переговоры продолжатся.
За 25 матчей в Мир РПЛ в сезоне-2022/23 25-летний игрок забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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