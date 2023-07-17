За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Вендел Футбол

«Зенит» получил предложение по Венделу из Бразилии.

Как передает Torcedores со ссылкой на YouTube-канал журналиста Пауло Массини, заинтересованность в трансфере возникла у «Палмейрас».

Команда из Сан-Паулу попыталась купить полузащитника за 10 млн евро.

«Зенит» ответил отказом, несмотря на то, что Вендел не хочет оставаться в команде. При этом переговоры продолжатся.

За 25 матчей в Мир РПЛ в сезоне-2022/23 25-летний игрок забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Ответ Ветер
Посмотрели его игру за Суперкубок и оценили адекватно.
Он не играл, умник.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Че там похоронил дедушку Вендел?! Поминки, наверное……
А еще хотелось послушать бы Медведева, который утверждал, что тот уже в самолете и летит в Санкт-Петербург.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Ответ Angryman
Карма за Фернандеса не заставляет себя ждать
Какая карма, лишь бы что-то глупое ляпнуть...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Учитывая нынешние цены, он стоит минимум 35 млн евро.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
А что не 5?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Ветер
Посмотрели его игру за Суперкубок и оценили адекватно.
А ХА ХА. И как он там тебе!?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ Ветер
Посмотрели его игру за Суперкубок и оценили адекватно.
Ну прям как в поговорке : Смотрю в книгу - вижу ......Да не играл он , его вообще в России нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саня Беляков
Я не понимаю, на кой черт ему сдался чемпионат Бразилии?
Ладно бы в Европу, тем более уровень позволяет, но обратно в Бразилию ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Angryman
Карма за Фернандеса не заставляет себя ждать
А за что же тогда настигла карма цыыску в виде кидка от Фернандеса?)Не за кабинетные ли делишки при Лене Слуцком?)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ космонавт на дереве
нахрен он им нужен за 50, когда они Милинковича-Савича за 40 взяли. максимум 30 он стоит, и то для арабов, для европейских клубов 15-20
Ну можно и за 30!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ Caniball
Ну как минимум бесплатно отпустить. А лучше с компенсацией всей не заплаченной з/п.
Не, он дофига стоит, контракт еще 4 года - можно спокойно судиться с агентом и игроком по неисполнению условий контракта. Пускай берёт ипотеку и выкупает себя :)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zhongler
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. И как он там тебе!?
наверно признан игроком матча, не иначе:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ Caniball
Че там похоронил дедушку Вендел?! Поминки, наверное…… А еще хотелось послушать бы Медведева, который утверждал, что тот уже в самолете и летит в Санкт-Петербург.
Бумеранг за Фернандеса прилетел...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Caniball
Че там похоронил дедушку Вендел?! Поминки, наверное…… А еще хотелось послушать бы Медведева, который утверждал, что тот уже в самолете и летит в Санкт-Петербург.
Говорят он до сих пор летит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам
Они его сразу же перепродадут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Арабам его предложите за 50!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Ветер
Ты это плюсодрочеру, под моим постом скажи. У Зенита слабая позиция. Игрок, который не мотивирован играть за команду, может в сговоре со сторонним клубом, диктовать свои условия. Хотите выпускать на поле игрока, мотивация которого по нулям - ваше право. Только потом не удивляйтесь, что недоработал, привёз, сфилонил и т.д.
Гноить на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ Саня Беляков
Я не понимаю, на кой черт ему сдался чемпионат Бразилии? Ладно бы в Европу, тем более уровень позволяет, но обратно в Бразилию ..
Думаешь в Бразилии уровень чемпионата ниже РПЛ?))) Тем более дома будет играть + в Европу через годик будет проще соскочить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Если не продадут вернется и будет закатывать истерики и остальных бразилов раскачивать, это нюансы работы с бразильцами когда их в команде становится больше трех, а здесь целый состав....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Ответ ДМ-1чемпион
Арабам его предложите за 50!
нахрен он им нужен за 50, когда они Милинковича-Савича за 40 взяли. максимум 30 он стоит, и то для арабов, для европейских клубов 15-20
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Как можно столько предложить? О чем они думали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Spartakus1984
Утки.На трансфермаркте он стоит 24 млн.
Сутормин на ТМ тоже не 50к стоит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий