«Црвена Звезда» еще не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу. Стороны не согласовали финансовые условия

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Страхини Эраковича.

« » пока что не приняла предложение «Спартака», информирует Sport24.

Стороны не согласовали финансовые условия, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил семь миллионов евро за футболиста и десять процентов от перепродажи. Отмечалось, что «Црвена Звезда» хочет за защитника 9 миллионов и 15%.