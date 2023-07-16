«Црвена Звезда» еще не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу. Стороны не согласовали финансовые условия

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович Футбол

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Страхини Эраковича.

«Црвена Звезда» пока что не приняла предложение «Спартака», информирует Sport24.

Стороны не согласовали финансовые условия, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил семь миллионов евро за футболиста и десять процентов от перепродажи. Отмечалось, что «Црвена Звезда» хочет за защитника 9 миллионов и 15%.

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