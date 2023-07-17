Шалимов о Зареме: «Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым»

Теги Спартак Владислав Радимов Леонид Федун премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Олег Кононов Краснодар Мурад Мусаев Зарема Салихова Это футбол, брат! Футбол

Игорь Шалимов не советует Зареме Салиховой обсуждать его.

– Недавно Зарема говорила, что «Краснодар» наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между Шалимовым, Кононовым и Мусаевым. Как вы к этому отнеслись?

– Отнесся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.

Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.

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23 комментария

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psycho
Шалимов, Мостовой и Радимов. Ребята могли бы отличный алкострим сообразить
+25
-7
+18
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Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
+16
-2
+14
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Харламов Никита
Ответ Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
и каким вообще тут боком Радимов ?! 😜
+6
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+6
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Antoniom
Ответ Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
Лучше Мостового измазаться в г. никто не умеет.
+6
-2
+4
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dmitry.tchidakin
Тут верно. Шаль легенда Спартака и вполне вменяем
+4
-1
+3
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Денис Ширинов
Ответ Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
Личная неприязнь просто
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Кирилл.С-Пб
Она хорошо трогает, Федун не даст соврать
+6
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Игорь Пичугин
Ответ Кирилл.С-Пб
Она хорошо трогает, Федун не даст соврать
Губами!
+4
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Fallenstar
Ответ Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
Игорь Михайлович не очень хорошо относится к Мостовому, мягко говоря.
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Three Days Grace
Ответ Пикачу82
То есть Мостовой меньше для Спартака сделал чем Шалимов что ли? Он так считает? Типа Мостового можно и в говно кунать?
Ну он просто их ни во что не ставит, поэтому так и сказал)
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ParvizLNDRreal
Зря Мостового тронул
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Ковид 07.10.52
Как же их всех правда от этой смелой женщины задевает...
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ psycho
Шалимов, Мостовой и Радимов. Ребята могли бы отличный алкострим сообразить
Просмотров и донатов бы собрали на целый год
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Faust Doc
Экспертница о тренерах, которые завершали сезон с Краснодаром выше Спартака?
гы гы гы
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Dark.Babysitter
для Шалимова там киса не меньше Канделаки должна быть)
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Cruel Snake
Ну собственно, даже не жена. Так что непонятно кто она даже для Федуна, не то что-бы для «Спартака»
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svft
- трогай! шофёр потрогал и ... (с)
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Spartakus1984
Намекунл,что Мостовой для Спартака ничего не значит?)))Ждем ответку от Царя?
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