Шалимов о Зареме: «Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым»

Игорь Шалимов не советует Зареме Салиховой обсуждать его.

– Недавно Зарема говорила, что « » наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между , и . Как вы к этому отнеслись?

– Отнесся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.

Трогать меня не надо. Есть разница: что я для « » значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.