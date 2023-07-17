Шалимов о Зареме: «Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым»
Игорь Шалимов не советует Зареме Салиховой обсуждать его.
– Недавно Зарема говорила, что «Краснодар» наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между Шалимовым, Кононовым и Мусаевым. Как вы к этому отнеслись?
– Отнесся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.
Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.
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