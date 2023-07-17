Гендиректор «Севастополя» об атаке на Крымский мост: «Это вредительство. Произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться»

Гендиректор «Севастополя» назвал повреждение Крымского моста вредительством.

Сегодня сообщалось, что игроки ростовского СКА, возвращавшиеся на автобусе после поражения от крымчан в 1-м туре Второй лиги (1:3), стали очевидцами атаки беспилотника на дорожное сооружение.

«Со СКА мы только с утра начали связываться, мы посмотрели и интервью генерального директора команды.

У команды и болельщиков все сейчас хорошо, все в штатном режиме.

Понятно, что произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться. Это называется вредительство.

Что касается следующего матча, не могу сказать, как мы будем действовать, этот вопрос обсуждается», – заявил .

Глава ФНЛ Измайлов об атаке на Крымский мост: «Находимся на связи с клубами. Отдельно сообщим, если будут изменения в календаре»