Гендиректор «Севастополя» об атаке на Крымский мост: «Это вредительство. Произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться»
Гендиректор «Севастополя» назвал повреждение Крымского моста вредительством.
Сегодня сообщалось, что игроки ростовского СКА, возвращавшиеся на автобусе после поражения от крымчан в 1-м туре Второй лиги (1:3), стали очевидцами атаки беспилотника на дорожное сооружение.
«Со СКА мы только с утра начали связываться, мы посмотрели и интервью генерального директора команды.
У команды и болельщиков все сейчас хорошо, все в штатном режиме.
Понятно, что произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться. Это называется вредительство.
Что касается следующего матча, не могу сказать, как мы будем действовать, этот вопрос обсуждается», – заявил Валерий Чалый.
Глава ФНЛ Измайлов об атаке на Крымский мост: «Находимся на связи с клубами. Отдельно сообщим, если будут изменения в календаре»
в первые месяцы можно было ссылаться на мирных и военных, но полтора года боевых действий развязывают руки всем.
Умолкает милосердие, человечность и сострадание.
Мост - стратегический объект и виноваты все, кто развешивает полотно " полного контроля" под эгидой футбольных матчей, спокойствия и присутствия силы.
Война диктует свои правила и не стоит искать виноватых.
Война должна быть быстрой по заветам Сунь Цзы из книги " искусство войны", иначе будет экономическая и демографическая катастрофа.
Детей жалко, потому что дети не имеют национальности и политических взглядов.
Рано или поздно война завершается переговорами и соглашением, но будет висеть вопрос для всех " оно того стоило?"