Гендиректор «Севастополя» об атаке на Крымский мост: «Это вредительство. Произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться»

Теги премьер-лига Россия происшествия СКА Ростов Вторая лига ФК Севастополь Политика Валерий Чалый Матч ТВ Футбол

Гендиректор «Севастополя» назвал повреждение Крымского моста вредительством.

Сегодня сообщалось, что игроки ростовского СКА, возвращавшиеся на автобусе после поражения от крымчан в 1-м туре Второй лиги (1:3), стали очевидцами атаки беспилотника на дорожное сооружение.

«Со СКА мы только с утра начали связываться, мы посмотрели и интервью генерального директора команды.

У команды и болельщиков все сейчас хорошо, все в штатном режиме.

Понятно, что произошедшее неприятно, никто не будет этому радоваться. Это называется вредительство.

Что касается следующего матча, не могу сказать, как мы будем действовать, этот вопрос обсуждается», – заявил Валерий Чалый.

Глава ФНЛ Измайлов об атаке на Крымский мост: «Находимся на связи с клубами. Отдельно сообщим, если будут изменения в календаре»

92 комментария

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Артём Амирджанян
Жаль девочку, потеряла родителей, да еще и серьёзные травмы.
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Hitgoe Himgob
Ответ D-eisler@yandex.ru
о, а фио назовешь свои?
В доносе осталось только ФИО вписать?)
+33
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Overkiller
Ответ Артём Амирджанян
Жаль девочку, потеряла родителей, да еще и серьёзные травмы.
Видео с места событий наглядно показывает для чего нужны ремни безопасности, которыми явно не был пристёгнут ни кто в этой машине. При таком отношении к собственной жизни и здоровью подобный исход мог быть хоть на соседней улице в родном городе.
+27
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Катя_СПб
Что тут сказать. "За что боролись, на то и напоролись"
+24
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+9
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Катя_СПб
Ответ Mikko
Комментарий удален модератором
Белгород придется эвакуировать раньше.
+12
-6
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Tybalt
à la guerre comme à la guerre ( на войне как на войне )
в первые месяцы можно было ссылаться на мирных и военных, но полтора года боевых действий развязывают руки всем.
Умолкает милосердие, человечность и сострадание.
Мост - стратегический объект и виноваты все, кто развешивает полотно " полного контроля" под эгидой футбольных матчей, спокойствия и присутствия силы.
Война диктует свои правила и не стоит искать виноватых.
Война должна быть быстрой по заветам Сунь Цзы из книги " искусство войны", иначе будет экономическая и демографическая катастрофа.
Детей жалко, потому что дети не имеют национальности и политических взглядов.
Рано или поздно война завершается переговорами и соглашением, но будет висеть вопрос для всех " оно того стоило?"
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Hitgoe Himgob
Ответ BorodachAstrakhan
я тебе как человек живущий на Волге лично донесу что думаю , за мост и за Крым !
Мне это абсолютно неинтересно, близким своим доводи
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Игорь Игорев
Это уже милитаризация или ещё денацификация? Я запутался.
+19
-15
+4
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nnn4404
Ответ f0mk4
Жаль ребенка в этой ситуации, а "виновные" ответят даже не сомневаюсь
да да, все ответят в Гааге
+6
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Катя_СПб
Ответ the80dream
Весь мир радуется, что девочка осталась без родителей? Остановите этот мир, я сойду
Надо было сходить 24.02. Сейчас поздно, остановок нет.
+11
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Назар Игорь
Этот случай говорит в первую очередь о том как "хорошо" организована охрана стратегически значимых объектов. Это уже второй теракт на этом мосту. Говорят нельзя дважды наступать на те же грабли, но это правило не для наших доблестных силовиков.
+10
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Hitgoe Himgob
Ответ BorodachAstrakhan
почему? ты же с Волги? Татарский тоже не знаешь? а Туркменский ? А Казахский ?) это очень стрёмно! а Армянский ?) честно я Грузинский не знаю(
Болеете?
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nnn4404
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален модератором
сами напали, все везде бомбят, гражданских убивают, еще и удивляются такой реакции
+8
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the80dream
Ответ Катя_СПб
Положив при этом десятки тысяч с обеих сторон. Другого способа было не найти?
Эти жерты с обех сторон были и с 2014, вы же и тогда ужасались происходящим событиям или нет? Если да каким образом, про машиниста в стране 404, вы тоже писали?
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the80dream
Ответ Sergej
Комментарий удален модератором
Весь мир радуется, что девочка осталась без родителей? Остановите этот мир, я сойду
+6
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pyritanza
Ответ Катя_СПб
Что тут сказать. "За что боролись, на то и напоролись"
Ну, погибшие вряд ли боролись за то, чтобы быть подорванными во время поездки в отпуск и оставить своего ребёнка сиротой
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Денис Бояров
гендиректор Севастополя явно не читает комментарии на спортс ру
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Игорь Удалов
Неприятно очень мягко сказано. Погибли невиновные люди. Бедная девочка сиротой осталась.
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the80dream
Ответ Катя_СПб
Нет, я плыву по течению. И я бы остановилась, но машинист зажмурив глаза и повязав уши мчит вперед, сбивает все и вся на пути. А я бы и движения не начинала.
Легко прекрываясь машинистом, иронизировать над трагедией отдельных людей, пусть да же вам не знакомых
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Hitgoe Himgob
Ответ BorodachAstrakhan
Комментарий удален модератором
Я в отличие от вас украинский язык не знаю
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Great ManUtd
Ответ Pb-SE
Дай Пригожину танки, авиацию и людей- он с этим за пару дней справится.
В этом то и проблема - абсолютно непонятные и нелогичные действия Российской армии, как будто они специально тормозят и ничего не делают.
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the80dream
Ответ Катя_СПб
Десятки тысяч трагедий отдельных людей вас меньше волнуют?
Вот именно, что они меня волнуют, только вы своим комментом расписались, в жизненой позции по которой жизни одних людей вас удручают больше, чем других, иронизируя над трагедией одной конкретной девочки, прикрываясь десятками тысяч, говорит только об одном, что на каждую конкретную трагедию, среди этих десятков тысяч, вам плевать.
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mootoo
Ответ Катя_СПб
Положив при этом десятки тысяч с обеих сторон. Другого способа было не найти?
Предложи
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Pb-SE
Ответ Great ManUtd
самое время сносить сдание СБУ в Киеве, х 22 как раз очень хорошо подходит для этого.
Дай Пригожину танки, авиацию и людей- он с этим за пару дней справится.
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mootoo
Ответ nnn4404
я про Украину
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