Глава ФНЛ Измайлов об атаке на Крымский мост: «Находимся на связи с клубами. Отдельно сообщим, если будут изменения в календаре»

Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию с атакой на Крымский мост.

Мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, был поврежден в ночь на понедельник в результате атаки украинских беспилотников.

«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная Национальная Лига находится на связи с клубами. В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский СКА играл с « », пока команда находится в Крыму. « » в Краснодарском крае – прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», – заявил .

Напомним, вчера крымские клубы сыграли во лиге России – ялтинский «Рубин» встретился с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил СКА (3:1).

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