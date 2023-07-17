Глава ФНЛ Измайлов об атаке на Крымский мост: «Находимся на связи с клубами. Отдельно сообщим, если будут изменения в календаре»

Теги премьер-лига Россия происшествия Вторая лига ФК Севастополь Наиль Измайлов Рубин Ялта Футбол

Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию с атакой на Крымский мост.

Мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, был поврежден в ночь на понедельник в результате атаки украинских беспилотников. 

«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная Национальная Лига находится на связи с клубами. В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский СКА играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин Ялта» в Краснодарском крае – прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», – заявил Наиль Измайлов.

Напомним, вчера крымские клубы сыграли во Второй лиге России – ялтинский «Рубин» встретился с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил СКА (3:1). 

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9 комментариев

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Назар Игорь
По зомбоящику одни победные реляции, в действительности любой российский город и объект не защищëн.
+18
-7
+11
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Ебздрогыч
Что там Свищев свистел про выдающийся день для крымских клубов? Ну да, ну да
+7
-4
+3
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Ковид 07.10.52
Сейчас переместят, как Куньлунь в столицу и проблема решена....
+4
-1
+3
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Ответ Ковид 07.10.52
Сейчас переместят, как Куньлунь в столицу и проблема решена....
Не любой, но таки да, есть моменты. До Краснодара тоже долетали.
0
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