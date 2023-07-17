«МЮ» не отдал Магуайра «Вест Хэму» в аренду. Лондонцы не хотят покупать его из-за дороговизны

«Манчестер Юнайтед» не отпустил Харри Магуайра в «Вест Хэм».

По данным The Guardian, «молотобойцы» считают, что защитник слишком дорогой для того, чтобы его покупать, и предлагали аренду, допуская включение опции выкупа в договор.

« » готов рассматривать предложения по бывшему капитану, но от этого отказался. Клуб заинтересован в том, чтобы увеличить трансферный бюджет за счет продажи футболистов.

провел 16 матчей в АПЛ-2022/23 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.