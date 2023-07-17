«МЮ» не отдал Магуайра «Вест Хэму» в аренду. Лондонцы не хотят покупать его из-за дороговизны

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Футбол

«Манчестер Юнайтед» не отпустил Харри Магуайра в «Вест Хэм».

По данным The Guardian, «молотобойцы» считают, что защитник слишком дорогой для того, чтобы его покупать, и предлагали аренду, допуская включение опции выкупа в договор.

«МЮ» готов рассматривать предложения по бывшему капитану, но от этого отказался. Клуб заинтересован в том, чтобы увеличить трансферный бюджет за счет продажи футболистов.

Магуайр провел 16 матчей в АПЛ-2022/23 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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stanvixx
Ну может он и не стоит полтоса, но тут вопрос в другом: продав Магу лямов за 20-30, найдут ли они ему достойную смену на рынке за эти деньги? А так просто брать и избавляться от одного и 4-х защитников на место двух центральных на весь сезон - смысл 🤷
Пусть уж лучше остаётся в ротацию
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Егор Парусов
Да кто за 50 лямов в здравом уме возьмёт это дерево?
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QWertY
Ответ Егор Парусов
Да кто за 50 лямов в здравом уме возьмёт это дерево?
Его бы за 30ку сплавить. Уже будет круто
+15
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Тухель
А я не сомневаюсь что в ВХ у Мойеса Магуайер будет выглядеть отлично. В сборной выглядит отлично, потому что Англия играет с глубокой защитой и с сильной опорной линией, да Райса в ВХ нету, но что нибудь придумают, а по стилю ВХ на сборную Англию очень похож.
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Геннадий Тимченко
Ответ Егор Парусов
Да кто за 50 лямов в здравом уме возьмёт это дерево?
погодь, ща владельцы МЮ поднимут до 70🤣🤣🤣
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Alexander Yavriantz
Ответ stanvixx
Ну может он и не стоит полтоса, но тут вопрос в другом: продав Магу лямов за 20-30, найдут ли они ему достойную смену на рынке за эти деньги? А так просто брать и избавляться от одного и 4-х защитников на место двух центральных на весь сезон - смысл 🤷 Пусть уж лучше остаётся в ротацию
И я того же мнение, нафига отдавать за бесценок, если Кима уже упустили? Пустая трата времени, если никто 50 не даст.
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deadjoker
Бытовую технику в аренду не сдают
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Alexander Yavriantz
Ответ Ronny92
В начале лета были слухи про Дисаси. Сейчас в приоритете покупка напа, на остальные позиции будут игроки только при трансферах на выход (Мак, Фред, Магуайр)
И зачем МЮ тот Дисаси? Не вижу никакого апгрейда, оправдывающего трату сил и времени на его покупку и продажу Магуайра. Пусть пылит в МЮ как 3-4 ЦЗ. Надо нападающего и ещё одного ПЗ в это окно и хватит.
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Сергей Лимонников
Ответ Döwran
лучше сейчас продать его пока цена ещё не упала
за 50 его не купят, а за 30 и через сезон заберут. Так что пусть остаётся. А то защитников и так мало
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Ilia Maksiokov
Ответ Егор Парусов
Да кто за 50 лямов в здравом уме возьмёт это дерево?
ходят слухи , что и за 80 брали....
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The Best
Не умеет МЮ сливать баласт,зачем цены завышать за игроков.В итоге останется в МЮ и будет продолжать держать медальку самого дорогого холодильника в мире.
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SaH4r.
Магуайр максимально не подходит под футбол ТХ, в сборной он хорош, т.к они играют низким блоком, в условном Интере был бы неплох
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Glukinho
Ответ Егор Парусов
Да кто за 50 лямов в здравом уме возьмёт это дерево?
ты не разбираешься, это холодильник
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stanvixx
Ответ Born is the King
Вест Хэм его для ротации хотел взять в аренду зачем Макваер им за 20? За эти деньги можно взять проф защитника , не любителя вроде Макваера
Нифига не понял что ты написал
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jzx8
Ответ stanvixx
Ну может он и не стоит полтоса, но тут вопрос в другом: продав Магу лямов за 20-30, найдут ли они ему достойную смену на рынке за эти деньги? А так просто брать и избавляться от одного и 4-х защитников на место двух центральных на весь сезон - смысл 🤷 Пусть уж лучше остаётся в ротацию
4м защитником можно и молодого подтянуть
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stanvixx
Ответ Under
в ротацию и Мактоминей сгодится ну и потом, четверка из без него есть - Мартинез, Варан, Линделеф и Байи
Писали, что Эрика продлевать не собираются и Тен Хаг его даже на сборы брать не собирается. Плюс к тому, из лазарета, завсегдатаем которого он является подавляющую часть своей карьеры, Байи вряд ли сможет на что то сгодиться. Насчёт Мактоминея даже не смешно.
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Abu Ibrahim
Ответ Alexander Yavriantz
И я того же мнение, нафига отдавать за бесценок, если Кима уже упустили? Пустая трата времени, если никто 50 не даст.
Я думаю от него нужно избавиться , чтобы закрыть эту страницу и двигаться вперёд . Дадут 30-35 - завернуть бантиком и отправить. У него ещё зарплата не маленькая . Игрока уровн Линделефа на банку найти будет можно.
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Under
Ответ stanvixx
Писали, что Эрика продлевать не собираются и Тен Хаг его даже на сборы брать не собирается. Плюс к тому, из лазарета, завсегдатаем которого он является подавляющую часть своей карьеры, Байи вряд ли сможет на что то сгодиться. Насчёт Мактоминея даже не смешно.
ну как, четвёртым в ротацию почему бы и нет
я не говорю, что его надо обязательно оставлять, но если не на Магуаира будет покупатель, а на Байи нет, то почему бы не продать
почему Мактоминей не смешно, непонятно
в своё время в сборной неплохо играл, пусть и в тройке центральных
но для ротации опять же, почему бы и нет?
смысл менять на условного не пойми кого, если речь опять же про ротацию всё ещё
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ledenec
Ответ deadjoker
Бытовую технику в аренду не сдают
есть же утилизация...
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Under
Ответ stanvixx
Ну может он и не стоит полтоса, но тут вопрос в другом: продав Магу лямов за 20-30, найдут ли они ему достойную смену на рынке за эти деньги? А так просто брать и избавляться от одного и 4-х защитников на место двух центральных на весь сезон - смысл 🤷 Пусть уж лучше остаётся в ротацию
в ротацию и Мактоминей сгодится
ну и потом, четверка из без него есть - Мартинез, Варан, Линделеф и Байи
0
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ledenec
Ответ Yslam Kerimmuhammedow
15 миллионов, максимум 20 за легенду
скрепышей из дикси
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Дмитрий Королёв
Ответ Glukinho
ты не разбираешься, это холодильник
даже на side by side не тянет)))
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ARIGAMI ARIGAMI
Я бы на месте МЮ предлагал деньги другим клубам за его трансфер
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kasshei
продам холодильник бу, дорого.работает только вне дома
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Арсений Чернобаев
шансы вестхэма выиграть АПЛ стали выше в несколько раз
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