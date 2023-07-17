«МЮ» не отдал Магуайра «Вест Хэму» в аренду. Лондонцы не хотят покупать его из-за дороговизны
«Манчестер Юнайтед» не отпустил Харри Магуайра в «Вест Хэм».
По данным The Guardian, «молотобойцы» считают, что защитник слишком дорогой для того, чтобы его покупать, и предлагали аренду, допуская включение опции выкупа в договор.
«МЮ» готов рассматривать предложения по бывшему капитану, но от этого отказался. Клуб заинтересован в том, чтобы увеличить трансферный бюджет за счет продажи футболистов.
Магуайр провел 16 матчей в АПЛ-2022/23 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Пусть уж лучше остаётся в ротацию
я не говорю, что его надо обязательно оставлять, но если не на Магуаира будет покупатель, а на Байи нет, то почему бы не продать
почему Мактоминей не смешно, непонятно
в своё время в сборной неплохо играл, пусть и в тройке центральных
но для ротации опять же, почему бы и нет?
смысл менять на условного не пойми кого, если речь опять же про ротацию всё ещё
ну и потом, четверка из без него есть - Мартинез, Варан, Линделеф и Байи