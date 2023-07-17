Экс-хавбек «Краснодара» Якимов: «С Фарке мы могли бы реально бороться за медали»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Вячеслав Якимов Даниэль Фарке Футбол

Вячеслав Екимов высказался о работе с экс-тренером «Краснодара» Даниэлем Фарке.

Полтора года назад немец проработал с «быками» полтора месяца, расторгнув контракт, не проведя ни одной игры во главе клуба. В начале июля 2023-го Фарке возглавил «Лидс».

«Очень положительные впечатления. Тогда все футболисты были очень довольны сборами, у нас были большие ожидания на весеннюю часть сезона. Взаимопонимание на футбольном поле складывалось очень хорошо.

Грустно, что не получилось поработать дальше. Мне было бы интересно посмотреть, во что бы все это вылилось. Мне кажется, мы могли бы реально бороться с ним за медали», — сказал экс-хавбек «Краснодара», а ныне игрок «Факела».

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6 комментариев

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Roman Roman
Якимов или Екимов? что происходит?
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alexsem69
Я и Е сидели на трубе))
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spartak-v
Ответ Roman Roman
Якимов или Екимов? что происходит?
Ашибка))
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-1
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