Воспитанник « » рассказал о зарплате в системе клуба.

«Когда окончил школу «Краснодара» и попал в молодежную команду, зарплата была 30 тысяч рублей. В ресторане получал чуть больше. Чаевые для бармена в том заведении были редкостью, мой максимум — рублей пятьсот.

Учился я при этом на дневном отделении, точнее, с горем пополам пытался посещать пары. Помню бессонные ночи подготовки к сессии. Закрывал с хвостами, пересдачами — удовольствие от учебы быстро пропало», — сказал хавбек, выступающий на правах аренды за « ».

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