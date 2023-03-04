Вячеслав Якимов: «В молодежке «Краснодара» получал 30 тысяч рублей. В ресторане — чуть больше»

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Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о зарплате в системе клуба.

«Когда окончил школу «Краснодара» и попал в молодежную команду, зарплата была 30 тысяч рублей. В ресторане получал чуть больше. Чаевые для бармена в том заведении были редкостью, мой максимум — рублей пятьсот.

Учился я при этом на дневном отделении, точнее, с горем пополам пытался посещать пары. Помню бессонные ночи подготовки к сессии. Закрывал с хвостами, пересдачами — удовольствие от учебы быстро пропало», — сказал хавбек, выступающий на правах аренды за «Факел».

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1 комментарий

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Amalfitano
Вот вам картина маслом. Футболист-официант который не смог нормально отучиться, но у него в жизни всё будет на мази. Ибо у него правильный дАкумент.
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