Бекхэм опубликовал фото с Месси в форме «Интер Майами»: «Мечта стала реальностью 🐐»

Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с Лионелем Месси.

« », совладельцем которого является , ранее официально подтвердил переход аргентинского футболиста.

«Мечта стала реальностью», – написал бывший игрок сборной Англии и «Реала».

Также он использовал эмодзи козла 🐐, что обозначает G.O.A.T (Greatest Of All Time) – лучший игрок всех времен. И написал по-испански «Спасибо», добавив флаг Аргентины 🇦🇷.

Фото: instagram.com/davidbeckham/

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