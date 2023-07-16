Бекхэм опубликовал фото с Месси в форме «Интер Майами»: «Мечта стала реальностью 🐐»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу фото соцсети Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с Лионелем Месси.

«Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, ранее официально подтвердил переход аргентинского футболиста.

«Мечта стала реальностью», – написал бывший игрок сборной Англии и «Реала».

Также он использовал эмодзи козла 🐐, что обозначает G.O.A.T (Greatest Of All Time) – лучший игрок всех времен. И написал по-испански «Спасибо», добавив флаг Аргентины 🇦🇷.

Фото: instagram.com/davidbeckham/

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15 комментариев

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Ярик01
Ответ Shawn Caurney
чёт Дэвид как то лихо подкрасил брови)
Больше удивляет как на обычной некрупной фотографии мужчина может определить, подкрашены ли брови у другого мужика
+47
-3
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maximilian_15
Фанат с Бекхэмом
+9
0
+9
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Cearvm
Бэкхем молодец, невероятную работу провел для своего клуба. Лучше рекламы не найти.
+9
-1
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Shawn Caurney
чёт Дэвид как то лихо подкрасил брови)
+13
-10
+3
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Этот Райола хочет денег
Бэкхэм как одногодка Месси выглядит, при том, что он 1975 года, а Месси 1987 года. Короче говоря, Лео надо Антонеллу подальше от Бэкса держать, как говорится, мало ли что)
+4
-2
+2
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David Aprasidze
Ответ nicksam
К нему в клуб лучший игрок мира приехал, что по-другому он должен делать?
Лучший игрок мира в 36 играл в лучшей лиге мира, а не в соккер
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Давай Так
Какой же Месси старый на фоне моложавого Бэкса.
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nicksam
Ответ David Aprasidze
Возится с ним как девочка с подаренным щенком ))
К нему в клуб лучший игрок мира приехал, что по-другому он должен делать?
+6
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Владислав Бондарчук
В 2008 году такое представить сложно и невозможно, но как же 👍🏻
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Любезный Коссутий
теперь все фанаты Лионеля просто обязаны купить подписку МЛС
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Lionel Andres Messi 10
Да, наконец-то Месси осуществил свою мечту.
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dreamstep
Бекс конечно идеален для МЛС, больше маркетинга меньше спорта. В Европу Дэвиду лучше не лезть, там мало красивой картинки )
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Костя Кот
Ответ Ярик01
Больше удивляет как на обычной некрупной фотографии мужчина может определить, подкрашены ли брови у другого мужика
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