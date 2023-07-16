Бекхэм опубликовал фото с Месси в форме «Интер Майами»: «Мечта стала реальностью 🐐»
Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с Лионелем Месси.
«Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, ранее официально подтвердил переход аргентинского футболиста.
«Мечта стала реальностью», – написал бывший игрок сборной Англии и «Реала».
Также он использовал эмодзи козла 🐐, что обозначает G.O.A.T (Greatest Of All Time) – лучший игрок всех времен. И написал по-испански «Спасибо», добавив флаг Аргентины 🇦🇷.
Фото: instagram.com/davidbeckham/
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