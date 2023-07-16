Алексей Сутормин: «Марио усилит «Зенит», если он в хороших кондициях. Все знают, как он может играть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Алексей Сутормин Чемпионат.com Футбол

Алексей Сутормин считает, что Марио Фернандес может быть полезен «Зениту».

«Марио Фернандес – очень сильный футболист.

Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится Марио. Все знают, как он может играть. Если он в хороших кондициях, то, конечно, усилит «Зенит», – сказал полузащитник.

Марио возьмет в «Зените» 6-й номер, потому что 2-й занят Чистяковым (Фабио Алейшо)

«Зенит» может включить Марио в общую группу перед 1-м туром РПЛ – он уже работает на базе. Проблем с лишним весом у защитника нет

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10 комментариев

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dreamstep
Сутормин в таком случае совсем глубоко сядет в запас, но видимо контракт очень жирный и в Москве столько не дадут, поэтому будет сидеть скучать с Адамовым.
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Andrey Yaroslavtsev
Его хоть кто-нибудь видел?
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юра георгиевский
Марио вернулся в родной дом. Удачи Марио. Ждём от тебя хороших и результативных передач и голов тоже.
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Алексей Ненахов
Он вообще жив хоть ? Тьма новостей и ни одного фото не интервью
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SMART789
Ответ dreamstep
Сутормин в таком случае совсем глубоко сядет в запас, но видимо контракт очень жирный и в Москве столько не дадут, поэтому будет сидеть скучать с Адамовым.
думаю его отпустят, там не такой жирный контракт, менее 1 млн сезон и его хочет и ЦСКА и Динамо
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Доктор Верховцев
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Его хоть кто-нибудь видел?
Кто его видел, тех он пожрал.
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Фут.Боль
Ответ Алексей Ненахов
Он вообще жив хоть ? Тьма новостей и ни одного фото не интервью
Видели, он съел гриб и много стучал в копилку.
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