Алексей Сутормин: «Марио усилит «Зенит», если он в хороших кондициях. Все знают, как он может играть»

Алексей Сутормин считает, что Марио Фернандес может быть полезен «Зениту».

« – очень сильный футболист.

Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится Марио. Все знают, как он может играть. Если он в хороших кондициях, то, конечно, усилит «Зенит», – сказал полузащитник.

Марио возьмет в «Зените» 6-й номер, потому что 2-й занят Чистяковым (Фабио Алейшо)

«Зенит» может включить Марио в общую группу перед 1-м туром РПЛ – он уже работает на базе. Проблем с лишним весом у защитника нет