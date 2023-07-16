«Зенит» не отпустил Адамова в аренду в клуб РПЛ. Ситуация может измениться после прихода Марио

«Зенит» отказался отпускать защитника Арсена Адамова в аренду в клуб Мир РПЛ.

По информации Metaratings.ru, вариант с продажей игрока петербургский клуб также не рассматривает.

Адамов хотел бы покинуть «Зенит», так как не получает достаточной игровой практики. В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 14 матчах, проводя на поле в среднем менее 30 минут за игру.

Ситуация с может измениться в случае перехода в « » защитника .