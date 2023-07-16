«Зенит» не отпустил Адамова в аренду в клуб РПЛ. Ситуация может измениться после прихода Марио

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Арсен Адамов Футбол

«Зенит» отказался отпускать защитника Арсена Адамова в аренду в клуб Мир РПЛ.

По информации Metaratings.ru, вариант с продажей игрока петербургский клуб также не рассматривает.

Адамов хотел бы покинуть «Зенит», так как не получает достаточной игровой практики. В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 14 матчах, проводя на поле в среднем менее 30 минут за игру.

Ситуация с Адамовым может измениться в случае перехода в «Зенит» защитника Марио Фернандеса.

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11 комментариев

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Алексей Ненахов
Ни себе ни людям , морозят парня на скамейке
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Владислав88
Адамов нужен. Алипа, Сутормина, Кассьерру, Ерохина и Бакаева продавайте! Балласта полкоманды, а Веган одного из немногих приличных защитников слить хочет? Совсем что ли ку-ку?
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Onion
Забирайте уже Адамова. Сутормин в подарок.
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купить чтобы держать на лавке...
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Женька Овомоела
Ответ Onion
Забирайте уже Адамова. Сутормин в подарок.
Сутормин пусть будет. Адамов - не нужон
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Onion
Ответ Женька Овомоела
Сутормин пусть будет. Адамов - не нужон
Зачем? В качестве символа на удачу Ерохина вполне достаточно.
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fussballer
Ответ Женька Овомоела
Сутормин пусть будет. Адамов - не нужон
Полтинник лишим не бывает.
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Давид Agabekyan
Ответ Владислав88
Адамов 23 году, огромной потенциал впереди. А эти пятеро откровенный великовозврастный балласт. Только Алипа чуть моложе, но его вообще не понятно зачем брали, ещё за 2 млн евро. Походу натуральный распил.
Огромный потенциал Адамова? Хахаххаха
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