«Зенит» не отпустил Адамова в аренду в клуб РПЛ. Ситуация может измениться после прихода Марио
«Зенит» отказался отпускать защитника Арсена Адамова в аренду в клуб Мир РПЛ.
По информации Metaratings.ru, вариант с продажей игрока петербургский клуб также не рассматривает.
Адамов хотел бы покинуть «Зенит», так как не получает достаточной игровой практики. В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 14 матчах, проводя на поле в среднем менее 30 минут за игру.
Ситуация с Адамовым может измениться в случае перехода в «Зенит» защитника Марио Фернандеса.
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