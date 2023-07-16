«Зенит» может включить Марио в общую группу перед 1-м туром РПЛ – он уже работает на базе. Проблем с лишним весом у защитника нет

Марио Фернандес может присоединиться к общей группе «Зенита» через полторы недели.

Как утверждает « », защитник уже работает на базе команды и может начать работать с остальной командой ближе к первому матчу петербуржцев в Мир (25 июля).

У бывшего игрока сборной Бразилии нет проблем с лишним весом. Для набора формы ему, по мнению членов тренерского штаба « », потребуется от 2 до 3 недель.

Ранее сообщалось, что о трансфере будет объявлено 17 июля.