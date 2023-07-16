«Зенит» может включить Марио в общую группу перед 1-м туром РПЛ – он уже работает на базе. Проблем с лишним весом у защитника нет

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Марио Фернандес может присоединиться к общей группе «Зенита» через полторы недели.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», защитник уже работает на базе команды и может начать работать с остальной командой ближе к первому матчу петербуржцев в Мир РПЛ (25 июля).

У бывшего игрока сборной Бразилии нет проблем с лишним весом. Для набора формы ему, по мнению членов тренерского штаба «Зенита», потребуется от 2 до 3 недель.

Ранее сообщалось, что о трансфере Фернандеса будет объявлено 17 июля.

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16 комментариев

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Yakut17
Сборной Бразилии? Сборной Бразилии? вы серьезно?
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Мистер Уайт
Да жирный он, жирный! Нет фотки где он худой - значит он жирный.
+7
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Filipp Gorski
Удачи!
+1
0
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Russian Horse
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
После того, как Ренан насрал на голову лутшему вратарю, руководство Зенита решило сжалиться над ормейтсаме и не стало объявлять Фернандеса официально?
🤡
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Andrey Yaroslavtsev
Ну, поехали...
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Аморалинни
Ответ Yakut17
Сборной Бразилии? Сборной Бразилии? вы серьезно?
Одна игра за сборную Бразилии
В чем проблема?))
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Не уверен!!
Ответ Yakut17
Сборной Бразилии? Сборной Бразилии? вы серьезно?
А что ты хотел? Сборную России и Бразилии часто путают
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