Бакаев о «Зените»: «Пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил? Об интересе «Локо» только в интернете видел»

Зелимхан Бакаев не в курсе, пытается ли «Локомотив» его подписать.

– Только в интернете видел новости об интересе « ». Обычно я не лезу – это больше дела Германа [Ткаченко] и моего отца. Они решают подобные моменты.

Когда переходил в « », понимал, что будет тяжело. Но пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»?

– Не было ли мыслей, что хочется уйти в аренду, потому что не играете?

– Нет, будем работать. На сто процентов чувствую себя своим в «Зените».

– Лучший друг в команде?

– Арсен [ ] – мой брат. Все шикарные ребята, со всеми хорошие отношения. Бразильцы в коллективе? Исключительно хорошая атмосфера.

– Выучили всех по именам?

– Да, – сказал полузащитник.