Бакаев о «Зените»: «Пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил? Об интересе «Локо» только в интернете видел»
Зелимхан Бакаев не в курсе, пытается ли «Локомотив» его подписать.
– Только в интернете видел новости об интересе «Локомотива». Обычно я не лезу – это больше дела Германа [Ткаченко] и моего отца. Они решают подобные моменты.
Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»?
– Не было ли мыслей, что хочется уйти в аренду, потому что не играете?
– Нет, будем работать. На сто процентов чувствую себя своим в «Зените».
– Лучший друг в команде?
– Арсен [Адамов] – мой брат. Все шикарные ребята, со всеми хорошие отношения. Бразильцы в коллективе? Исключительно хорошая атмосфера.
– Выучили всех по именам?
– Да, – сказал полузащитник.
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