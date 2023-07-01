Бакаев о «Зените»: «Пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил? Об интересе «Локо» только в интернете видел»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Арсен Адамов Чемпионат.com Футбол

Зелимхан Бакаев не в курсе, пытается ли «Локомотив» его подписать.

– Только в интернете видел новости об интересе «Локомотива». Обычно я не лезу – это больше дела Германа [Ткаченко] и моего отца. Они решают подобные моменты.

Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»?

– Не было ли мыслей, что хочется уйти в аренду, потому что не играете?

– Нет, будем работать. На сто процентов чувствую себя своим в «Зените».

– Лучший друг в команде?

– Арсен [Адамов] – мой брат. Все шикарные ребята, со всеми хорошие отношения. Бразильцы в коллективе? Исключительно хорошая атмосфера.

– Выучили всех по именам?

– Да, – сказал полузащитник.

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15 комментариев

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Светлана Калинина
Выучили всех по именам? — это журналист его подколол что ли?)
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Marina_Greta
Зачем куда-то уходить, там надо играть и платят меньше, а тут сидишь спокойно, футбол смотришь)
+11
-4
+7
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utsh44psmr
Уходил оттуда, где играл больше, а платили меньше, пришел туда, где дали больше, плюс подъемные, а игрaет в разы меньше. Действительно, какой смысл уходить и где-то играть, и получить при этом намного меньше.
+2
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Удар Кержакова
Ответ SMART789
чтобы выиграть что то в карьере, для спортсмена это важно можно было бы играть и занимать 3-4 места, ничего не завоевывая на контракте
в точку, но это не многие могут понять.
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Caerly
Зелибака, вперёд!)
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Slavnov
Жаль зелю,потенциал бешеный,но в голове опилки,хотя чего жаль,долларовый миллионер,может и правильно сделал,что ушел,в спартаке бы столько не дали
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utsh44psmr
Ответ Marina_Greta
Зачем куда-то уходить, там надо играть и платят меньше, а тут сидишь спокойно, футбол смотришь)
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Владислав Булгаков
Ответ utsh44psmr
Уходил оттуда, где играл больше, а платили меньше, пришел туда, где дали больше, плюс подъемные, а игрaет в разы меньше. Действительно, какой смысл уходить и где-то играть, и получить при этом намного меньше.
Плюс ещё трофеи выигрывает)))))) вообще кайф жизнь
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