Тренер «Зенита» Оливейра: «Новости про лишний вес Марио смешны. Это один из сильнейших российских футболистов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Марио Фернандес Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил форму Марио Фернандеса.

Ранее появилась информация, что «Зенит» откладывает презентацию экс- защитника ЦСКА из-за его проблем с лишним весом.

«В какой форме Марио? Давайте подождем, пока клуб объявит о подписании контракта. Но могу сказать, что Марио в Санкт-Петербурге я уже видел. Новости про лишний вес – просто смешно. Даже не могу слова подобрать.

Фернандес – один из сильнейших российских футболистов, он это доказал всем. Поэтому, если Марио будет в нашей команде, то сто процентов поможет «Зениту», – сказал де Оливейра.

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14 комментариев

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Chernoy
У меня одного ощущение, что чем больше они отрицают лишний вес, тем всё больше я в него верю
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Andrey Yaroslavtsev
Сага продолжается.
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ЦСКА1960
Разве Зениту нужна помощь?
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Не уверен!!
Только мне интересно, а зачем тогда Медведев и другие это комментируют?
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Болельщик Биатлона
Сильнее из российских футболистов разве что Малком и Клаудиньо
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Ковид 07.10.52
Ответ Болельщик Биатлона
Сильнее из российских футболистов разве что Малком и Клаудиньо
И Миллер...
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Пушка777
"Российский" - просто смешно
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Святослав Федорович
Прям сейчас он даже не в первой полусотне сильнейших российских
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Olga.t
А Марио стесняется появиться перед фото и телекамерами?
Он конечно очень скромный человек, но сейчас его скромность не только из-за веса, кмк...
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Руслан Узденов
А что люди докопались до его веса? Ну ок, он есть и что? Потренит - сбросит. Один известный бельгиец вообще толстым пытался бегать за Реал и его таким же презентовали. Примеров - куча. А тут всего-то стареющий по футбольным меркам бразил в России.
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Александр Жердин
Несколько раз пытался выяснить,для чего Марио Зениту, но ни разу не получил внятного ответа. Я может чего и не понимаю, но по мне совершенно не нужный трансфер. Время - рассудит
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