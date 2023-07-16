Тренер «Зенита» Оливейра: «Новости про лишний вес Марио смешны. Это один из сильнейших российских футболистов»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил форму Марио Фернандеса.

Ранее появилась информация, что «Зенит» откладывает презентацию экс- защитника ЦСКА из-за его проблем с лишним весом.

«В какой форме Марио? Давайте подождем, пока клуб объявит о подписании контракта. Но могу сказать, что Марио в Санкт-Петербурге я уже видел. Новости про лишний вес – просто смешно. Даже не могу слова подобрать.

Фернандес – один из сильнейших российских футболистов, он это доказал всем. Поэтому, если будет в нашей команде, то сто процентов поможет « », – сказал де .