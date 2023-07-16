В РФС сообщили, что матч за Суперкубок России принес почти 200 млн рублей. Это рекорд

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия РФС OLIMPBET Суперкубок России Кирилл Терешин деньги Футбол

В РФС сообщили, что матч за OLIMPBET Суперкубок России принес 200 млн рублей.

В субботу «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок.

«На OLIMPBET Суперкубке в Казани РФС впервые представил партнера матчевого шоу – им стала «VK Музыка». Всего за пару дней репетиций удалось создать отличную шоу-программу, которая в какой-то мере даже отправила саму встречу на второй план, став хедлайнером публикаций в СМИ и новых медиа.

И это тоже характерная черта современного спорта, которому уже тесно исключительно в рамках голов, очков, секунд. Даже самые важные матчи по содержанию порой сильно проседают в ожиданиях болельщиков и СМИ – это не про футбол на «Ак Барс Арене», который получился очень качественным, а про тенденции.

Отчасти поэтому падкая на громкие инфоповоды медиа-индустрия планомерно прокладывала себе путь внутрь спортивных игр, расширяя охваты и формируя вокруг события яркую реакцию аудитории.

Все это позволяло расширять внимание и создавать новый инвентарь внутри спортивного события. Именно такой подход привел к рекордным коммерческим доходам с OLIMPBET Суперкубка – почти 200 миллионов рублей», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

6 комментариев

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Саня Беляков
Это только с тех , кто Тотал больше взял ?))
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ArtBro
Что он несёт, болельщики пришли потому что не было FunID, что касаемо интеграций с vk и выступлением артистов, это больше бонус, на такие игры, как финалы или дэрби, болельщики и простые любители футбола итак будут приходить независимо от выступающих певцов
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Oleg Olegov
Это сколько сейчас, долларов двести?
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avcgloronalduMU
пшик, один популизм, сыграли в минус
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daniel-cristian
но было очень опасно
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