Сергей Шнуров: «Зенит» – чемпион по определению, даже если будет на последнем месте»

Сергей Шнуров заявил, что «Зенит» является чемпионом по определению.

Вчера «Зенит» взял , обыграв ЦСКА в серии пенальти.

– Этот матч доказывает, что «Зенит» выигрывает всегда, даже если не идет игра?

– Это просто удачное стечение обстоятельств. Плюс за «Зенит» сыграли класс и собранность нашего вратаря. Это помогло команде выиграть тяжелый матч.

– Считаете, что в этом году будет шестое чемпионство подряд у «Зенита»?

– «Зенит» – чемпион по определению. Вы это спрашиваете у меня? «Зенит» – чемпион, даже если будет на последнем месте.

– Как вам игра и ?

– Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно, – сказал музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик « ».