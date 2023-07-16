Сергей Шнуров: «Зенит» – чемпион по определению, даже если будет на последнем месте»
Сергей Шнуров заявил, что «Зенит» является чемпионом по определению.
Вчера «Зенит» взял OLIMPBET Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти.
– Этот матч доказывает, что «Зенит» выигрывает всегда, даже если не идет игра?
– Это просто удачное стечение обстоятельств. Плюс за «Зенит» сыграли класс и собранность нашего вратаря. Это помогло команде выиграть тяжелый матч.
– Считаете, что в этом году будет шестое чемпионство подряд у «Зенита»?
– «Зенит» – чемпион по определению. Вы это спрашиваете у меня? «Зенит» – чемпион, даже если будет на последнем месте.
– Как вам игра Малкома и Клаудиньо?
– Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно, – сказал музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита».
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