Сергей Шнуров: «Зенит» – чемпион по определению, даже если будет на последнем месте»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Малком Клаудиньо Сергей Шнуров Спорт-Экспресс Футбол

 Сергей Шнуров заявил, что «Зенит» является чемпионом по определению.

Вчера «Зенит» взял OLIMPBET Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти.

– Этот матч доказывает, что «Зенит» выигрывает всегда, даже если не идет игра?

– Это просто удачное стечение обстоятельств. Плюс за «Зенит» сыграли класс и собранность нашего вратаря. Это помогло команде выиграть тяжелый матч.

– Считаете, что в этом году будет шестое чемпионство подряд у «Зенита»?

– «Зенит» – чемпион по определению. Вы это спрашиваете у меня? «Зенит» – чемпион, даже если будет на последнем месте.

– Как вам игра Малкома и Клаудиньо?

– Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно, – сказал музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита».

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15 комментариев

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раскаявшийся жиробас
Он снова под веществами?)
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Спартак Уокер
В общем топит за Питер до конца
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Fedoseich
про Клауда и Малкома ни добавить ни убавить. Зенит отскочил в основное. Спасибо Мише Кержакову за кубок!)
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Vatikan
Вообще то СПАРТАК чемпион!
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igor 123
С такими заявлениями можно и мэром стать.
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Катя_СПб
Ответ Спартак Уокер
В общем топит за Питер до конца
Правильно делает. Ведь Зенит - чемпион. Даже если не чемпион.
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Сергей К
И отправил в лучшую лигу мира...)
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Sunnyboy
Вот тут нельзя не согласиться - Зенит Чемпион!
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Владислав88
На посденем месте в группе ЛЧ? Ну да чемпионский результат...
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Катя_СПб
Ответ Не уверен!!
Вопрос больше к журналистам. Зачем они сейчас решили взять интервью у того, кто не видит будущего. Пусть продолжают брать лучше у тех, кто может видеть будущее и нам об этом рассказывать, я считаю так лучше.
А кто видит будущее? Ванга умерла, осталась Зарема.
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Не уверен!!
Ответ Катя_СПб
А кто видит будущее? Ванга умерла, осталась Зарема.
Так любой на спортсе ведь журналистам рассказывает про будущее
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