Кокляев о бескультурье в стране: «Сейчас идет декаданс. Шнур – порождение всего этого. И мы все виноваты во всем, что сейчас происходит»

Михаил Кокляев объяснил, почему Сергей Шнуров виноват в бескультурье в России.

– Слова из интервью «СЭ»: «Шнур – виновен в бескультурье России, потому что матерится со сцены». Серьезно?

– Сейчас идет декаданс. Шнур – порождение всего этого. И мы все виноваты во всем, что сейчас происходит.

Когда я сделал перепост слов Александра Шлеменко про Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru), мой друг написал мне: «Миха, ты критикуешь Моргенштерна. А что ты сам даешь молодежи?» Меня это так зацепило! И уже через две недели я работал учителем физкультуры.

– Пушкин много сделал для российской культуры?

– Ты про то, что он матерился? Вот сейчас мы можем что угодно сказать про Шнура. А через 100 лет кто-нибудь найдет его дневник с такими мощными стихами – лучше, чем у Пушкина! И все-такие: «Епрст, это Сергей Шнуров? Срочно памятник ему!» И только старый беззубый дед будет вспоминать: «Ах, уе…ах, уе… ах, уехала жена». Но остальные про это забудут!

Я уверен, что Пушкин был настоящим русским поэтом, который по своему роду и воспитанию не мог такое писать. Есенин – да, Маяковский – да. Они – революционеры.

Это примерно как сегодня Данила Поперечный и Сергей Орлов. Все повторяется. Сужу ли я их? Нет. Это порождение нашего общества, которое обличает наши худшие стороны. Обвинять правительство и ничего самому не делать – это самое простое. Но как боевые единицы – они полные нули. И вокруг них собираются люди, которые никогда не выйдут на баррикады. Потому что привыкли к вкусному латте, быстрому интернету и дешевой порнушке. У них все есть.

– А Михаил Кокляев выйдет на баррикады?

– А зачем? Меня все устраивает. Как мне сказала мама: «Сынок, не надо ничего менять. У меня все есть». Родители отработали всю жизнь на заводе. Сейчас у них дача, машина, квартира, хорошая пенсия, – рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева