Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Когда стране тяжело, такие вещи на повестке дня. Жены считают меня противной, когда я что-то говорю про футболистов»
Светлана Журова оценила возможность введения потолка зарплат в российском футболе.
«Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов.
Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании.
Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.
С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом.
Когда я что-то говорю про футболистов, их жены начинают меня считать противной. Пусть это будет на их совести. Не хочу получать негатив от фанатов.
Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!» – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Ну и уж кому-кому, а не депутатам про несправедливо заработанные деньги говорить.
Вроде, чего дед не мутит, всё на пользу должно идти.
...... такой же популизм ,как налог на прошлые сверхдоходы олигархата, где соберут копейки(относительно масштабов дефицита бюджета) еще и не за один год, но народ будет доволен, думаю что " богатые тоже плачут" и все справедливо
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А в их количестве, - добавила Журова после паузы.
Их можно и нужно уважать за медали, трудолюбие и спортивный характер. Нет сомнения, что они делали то, от чего я лично первым бы сдох через 20 секунд. Но деньги это про другое, очевидно же.
Так что проблема вы, а не потолок зарплат.
Дело не в бессмысленном чемпионстве, а в отсутствии зачатков разума.