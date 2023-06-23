Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Когда стране тяжело, такие вещи на повестке дня. Жены считают меня противной, когда я что-то говорю про футболистов»

Светлана Журова оценила возможность введения потолка зарплат в российском футболе.

«Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов.

Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании.

Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.

С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом.

Когда я что-то говорю про футболистов, их жены начинают меня считать противной. Пусть это будет на их совести. Не хочу получать негатив от фанатов.

Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!» – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.