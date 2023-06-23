Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Когда стране тяжело, такие вещи на повестке дня. Жены считают меня противной, когда я что-то говорю про футболистов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Светлана Журова Политика деньги Футбол

Светлана Журова оценила возможность введения потолка зарплат в российском футболе.

«Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов.

Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании.

Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.

С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом.

Когда я что-то говорю про футболистов, их жены начинают меня считать противной. Пусть это будет на их совести. Не хочу получать негатив от фанатов.

Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!» – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноу криминалити
А потолок зарплат для депутатов Госдумы когда будет? Более насущный вопрос, ибо футболеры хотя бы бегают
+61
-2
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unreality
Тебя считают противной если ты в принципе что-то говоришь.
Ну и уж кому-кому, а не депутатам про несправедливо заработанные деньги говорить.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орыс-орыс онбаган
Ответ ciao.ragazzi.2519
у них была бы хорошая пара с Мостовым
Мостовой по сравнению с ней вооьще безобидный котёнок. А эта сидит на госденьгах, да ещё и мнение свое кому то навязывает
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ciao.ragazzi.2519
у них была бы хорошая пара с Мостовым
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
А с чего вдруг тяжёлые времена настали?
Вроде, чего дед не мутит, всё на пользу должно идти.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Ноу криминалити
А потолок зарплат для депутатов Госдумы когда будет? Более насущный вопрос, ибо футболеры хотя бы бегают
Экономия на зарплатах футболистов в момент , когда " стране тяжело" [цитата] -- это конечно эпично. С учетом текущего дефицита бюджета , возникшего уже за первые пять месяцев года , в размере 3,4 триллиона рублей -- это как экономить на спичках , покупаю бриллианты от Картье...
...... такой же популизм ,как налог на прошлые сверхдоходы олигархата, где соберут копейки(относительно масштабов дефицита бюджета) еще и не за один год, но народ будет доволен, думаю что " богатые тоже плачут" и все справедливо
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузбасс
Счастье не в деньгах!» – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
-----
А в их количестве, - добавила Журова после паузы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melowchi
Народ, считая деньги футболистов, злится не из-за необоснованности их зарплат, а из-за тотального обесценивания труда человека и климата жизни. И вместо того, чтобы бороться за рост качества жизни простого россиянина, Журова и ко следует по пути "высокого мака" и "оптимизирует" достаток очередной группы населения (спортсмены)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Еще и про олимпийскую медаль свою вспомнила. Когда эти великие мастера бега на карачках по пересеченной местности хоть чуть-чуть прозреют? Их виды спорта нужны мизерным группкам людей, которые в основном сами ими занимались, а футбол смотрят миллионы.

Их можно и нужно уважать за медали, трудолюбие и спортивный характер. Нет сомнения, что они делали то, от чего я лично первым бы сдох через 20 секунд. Но деньги это про другое, очевидно же.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Вы депутаты во плаве с Пу и довели страну до текущего состояния. А предлагаете "затянуть пояса" другим.
Так что проблема вы, а не потолок зарплат.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Метелкин
как же они далеки от народа
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unreality
Ответ Леван Мкртчян
Экономия на зарплатах футболистов в момент , когда " стране тяжело" [цитата] -- это конечно эпично. С учетом текущего дефицита бюджета , возникшего уже за первые пять месяцев года , в размере 3,4 триллиона рублей -- это как экономить на спичках , покупаю бриллианты от Картье... ...... такой же популизм ,как налог на прошлые сверхдоходы олигархата, где соберут копейки(относительно масштабов дефицита бюджета) еще и не за один год, но народ будет доволен, думаю что " богатые тоже плачут" и все справедливо
Дефицит бюджета большой проблемой не является, учитывая небольшой размер госдолга и ФНБ. Но что популизм это верно. Если собрать деньги, которые всякие министерства да и власти в целом тратят на всякую фигню (пилят, роскошь покупают), вот это уже покроет дефицит. А то где-то дефицит, а где-то жируют и беспилотные речные трамваи запускают, да плитку каждый год меняют)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
А о потолке зарплата спортсменов-депутатов будет речь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Не только жёны, Света, ох, не только.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
«Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я...»

Дело не в бессмысленном чемпионстве, а в отсутствии зачатков разума.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
А если я попрошу урезать ЗП Журовой, ее муж будет считать меня противным?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орыс-орыс онбаган
Вооьще то не только жены футболистов считают тебя противной
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olander
А почему стране тяжело вдруг?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Противной считают не только жены футболистов, а и их мужья!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
Роднина № 2.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Забавно, что на спортсе обычно плюются с зарплат наших ногомячистов, но здесь готовы разбиться в лепешку, лишь бы не поддакнуть депутатше.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Да ты и без жён противная до нЕльзя!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
исинбаевой сейчас хуже всего,ее уже 11 лет удерживают лгбтэшники и ей надо помочь вырваться из Монте-Карло ближе к скрепам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Все эти потолки зарплат пытались ещё в СССР вводить, но в футболе это и тогда не работало. Без возвращения полностью плановой экономики можно и не пытаться даже - всё равно за то, чтобы, условно "шли играть за ромбик" будут приплачивать из других источников.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvapyatdesyat
Ответ Ноу криминалити
А потолок зарплат для депутатов Госдумы когда будет? Более насущный вопрос, ибо футболеры хотя бы бегают
Там не потолок нужен. А разогнать 99%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий