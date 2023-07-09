«Краснодару» интересны Эракович и Митрович из «Црвены Звезды». Скауты «Зенита», «Спартака» и «Динамо» тоже были на игре сербов с «Нефтчи»
«Краснодару» нравятся два футболиста «Црвены Звезды».
Как сообщает Espreso, внимание «быков» привлекают защитник Страхиня Эракович (еще с декабря) и полузащитник Стефан Митрович. Последний также нравится «Динамо».
Скауты этих двух команд присутствовали на матче сербов с «Нефтчи» (4:0) в Кубке PARI Премьер. Также на игре были представители селекционных служб «Спартака» и «Зенита», но ничего об их интересе к 22-летнему игроку обороны и 20-летнему хавбеку не известно.
При этом отмечается, что Эракович предпочел бы выступать не в Мир РПЛ, а в другом чемпионате.
С его статистикой можно ознакомиться здесь, Митровича – тут.
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