«Краснодару» интересны Эракович и Митрович из «Црвены Звезды». Скауты «Зенита», «Спартака» и «Динамо» тоже были на игре сербов с «Нефтчи»

«Краснодару» нравятся два футболиста «Црвены Звезды».

Как сообщает Espreso, внимание «быков» привлекают защитник (еще с декабря) и полузащитник . Последний также нравится « ».

Скауты этих двух команд присутствовали на матче сербов с «Нефтчи» (4:0) в Кубке PARI Премьер. Также на игре были представители селекционных служб «Спартака» и « », но ничего об их интересе к 22-летнему игроку обороны и 20-летнему хавбеку не известно.

При этом отмечается, что Эракович предпочел бы выступать не в Мир , а в другом чемпионате.

С его статистикой можно ознакомиться здесь, Митровича – тут.