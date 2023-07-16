«Зависимость от снотворного у футболистов широко распространена. Клубы только начали осознавать, что проблемы вне поля сказываются на игре». Психотерапевт об интервью Алли

Теги Эвертон премьер-лига Англия психология BBC Деле Алли Здоровье Футбол

Психотерапевт Гэри Блум назвал зависимость футболистов от снотворного серьезной проблемой.

Ранее о своей зависимости от снотворного заявил Деле Алли. Полузащитник «Эвертона» провел в реабилитационном центре около 6 недель.

«Зависимость от снотворного широко распространена [среди футболистов], гораздо шире, чем люди себе представляют.

Также распространено использование кофеиновых стимуляторов перед матчами. Во время матчей игроки очень напряжены, и они хотят легально взбодриться перед играми. Но потом они не могут заснуть по ночам. Поэтому им прописывают снотворное, и цикл продолжается.

Футбольные клубы только начинают осознавать, что, когда у игроков возникают проблемы вне поля, это неизбежно сказываются на игре.

На мой взгляд, клубам следует нанимать психотерапевтов, которые смогут свободно общаться с игроками и предупреждать их о последствиях, которые наступят, если не разобраться с личными проблемами», – сказал первый психотерапевт, начавший работать в футбольных клубах Англии.

«В семь я начал курить, а в восемь – продавать наркотики». Деле шокировал историями о детстве и ментальных проблемах

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4 комментария

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Богдан Агафонов
Осталось тактическим гикам понять, что тактика не на первом месте. Что тактика без психологии - ничто
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savik-A.M.
лучшее способ от бессонницы , это ночью пойти пожрать ) Главное остальных не разбудить , а главное кота )
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Xm.md
Ага, а проблем у обычных людей куда больше, чем футболисты себе представляют
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