«Зависимость от снотворного у футболистов широко распространена. Клубы только начали осознавать, что проблемы вне поля сказываются на игре». Психотерапевт об интервью Алли
Психотерапевт Гэри Блум назвал зависимость футболистов от снотворного серьезной проблемой.
Ранее о своей зависимости от снотворного заявил Деле Алли. Полузащитник «Эвертона» провел в реабилитационном центре около 6 недель.
«Зависимость от снотворного широко распространена [среди футболистов], гораздо шире, чем люди себе представляют.
Также распространено использование кофеиновых стимуляторов перед матчами. Во время матчей игроки очень напряжены, и они хотят легально взбодриться перед играми. Но потом они не могут заснуть по ночам. Поэтому им прописывают снотворное, и цикл продолжается.
Футбольные клубы только начинают осознавать, что, когда у игроков возникают проблемы вне поля, это неизбежно сказываются на игре.
На мой взгляд, клубам следует нанимать психотерапевтов, которые смогут свободно общаться с игроками и предупреждать их о последствиях, которые наступят, если не разобраться с личными проблемами», – сказал первый психотерапевт, начавший работать в футбольных клубах Англии.
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