Принц Уильям о ментальном здоровье: «После матчей понимаешь: разочарование – часть жизни. Эйфория рушится, но потом все возвращается в привычное русло»
Принц Уильям высказался на тему футбола и ментального здоровья.
«После нескольких матчей вы понимаете, что разочарование – это часть жизни, и то, как вы с этим справляетесь, имеет решающее значение.
В прошлом было нелегко справиться с некоторыми результатами сборной Англии, я обнаружил, что это действительно трудно, когда эйфория, которая у нас была, снова и снова рушится.
Вы чувствуете воодушевление, но потом жизнь возвращается в привычное русло», – сказал президент Футбольной ассоциации Англии. в интервью Copa90.
Принц Уильям обсудил тему ментального здоровья в футболе с Харри Кейном («Тоттенхэм») и Декланом Райсом («Вест Хэм»).
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