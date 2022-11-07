Принц Уильям о ментальном здоровье: «После матчей понимаешь: разочарование – часть жизни. Эйфория рушится, но потом все возвращается в привычное русло»

Принц Уильям высказался на тему футбола и ментального здоровья.

«После нескольких матчей вы понимаете, что разочарование – это часть жизни, и то, как вы с этим справляетесь, имеет решающее значение.

В прошлом было нелегко справиться с некоторыми результатами сборной , я обнаружил, что это действительно трудно, когда эйфория, которая у нас была, снова и снова рушится.

Вы чувствуете воодушевление, но потом жизнь возвращается в привычное русло», – сказал президент Футбольной ассоциации Англии. в интервью Copa90.

Принц Уильям обсудил тему ментального здоровья в футболе с ( ) и ( ).