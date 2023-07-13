Деле Алли: «В 24 подумал: «Могу ли я завершить карьеру?» Было больно просто от того, что в таком возрасте у меня появилась эта мысль»

Теги Жозе Моуринью Эвертон премьер-лига Англия Тоттенхэм Деле Алли Футбол

Деле Алли рассказал, что в 24 года задумался о завершении карьеры.

– Когда ты впервые почувствовал, что что-то идет не так? Я вспоминаю 2015-й, 2016-й годы: ты был лучшим английским талантом за долгое время. Когда ты почувствовал, что все плохо?

– Сложно выделить один конкретный момент. Наверное, грустнее всего было, когда тренером был Моуринью. Кажется, мне было 24.

Помню: однажды утром я проснулся, нужно было идти на тренировку – это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии.

Помню, как я просто смотрел в зеркало... Понимаю, звучит драматично, но я буквально смотрел в зеркало и думал: «Могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Перестать делать то, что я люблю?» Мне было больно просто от того, что в 24 года у меня появилась такая мысль, что я захотел завершить карьеру. Было очень больно. Это еще одна вещь, которую пришлось тащить на себе.

– Это было довольно давно, три-четыре года назад. Ты рассказал о снотворном, но в тот момент ты пил?

– В тот период я очень много тусовался, было очень много вечеринок. Реальность, о которой рассказывают таблоиды, – это не реальность. Они называли меня «тусовщиком» и так далее даже до того, как я это сделал. Думаю, люди воспринимали меня совсем не так, как я тогда жил. А потом дошло до того, что это произошло, и я оказался в плохом положении, – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас выступающий за «Эвертон».

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16 комментариев

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Александр Колосов
Да что за нытье, Моур наоборот тащил его как мог и пытался мотивировать, при Жозе он и показывал хорошую игру в последний раз в своей жизни. Деле Алли завершил карьеру уже тогда, когда подсел на таблетки, тусовки и алкоголь.
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Cruel Snake
Гай Ричи должен присмотреться, такой сценарий для фильма он сегодня рассказал, 💣
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songbilong
Единственный игрок, которого жаль, лично мне, пережить такое и стать почти ТОПом в 19 лет и исчезнуть. Не ноет про расизм, про тренеров, просто исчез.
+14
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Бенисио Дель Пьеро
Очень тяжёлая судьба у него. Искренне хочется посочувствовать. Теперь понятно, что причиной неудач на футбольном поле были ментальные проблемы, а не лень. Ещё в Тоттенхэме Моуриньо думал, что проблема в ней, но узнав правду он извинился перед Деле Али. На самом деле сколько ещё таких ситуаций, о которых не рассказывают. Наверняка у многих игроков, которых мы все обвиняем в простой лени есть более глубокие проблемы в жизни, которые мешают проявить себя на поле. У того же Санчо тоже последнее время в жизни что-то произошло, что мешает сосредоточиться на футболе. Не удивлюсь, если тот же Азар через какое-то время расскажет истинную причину неудачи в Реале. Здорово, что Деле об этом всем рассказал. Ментальное здоровье это очень важно и не только для футболистов
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jzx8
Я очень много тусовался, но люди воспринимали меня совсем не так, как я жил) Вот же бедолага, странно почему Моур не выпускал на поле
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Ебздрогыч
Наверное, грустнее всего было, когда тренером был Моуринью. Это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии.

В тот период я очень много тусовался, было очень много вечеринок.

Возможно, эти истории как-то связаны?
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<~Inter~>
Жаль Алли, что у него было такое тяжёлое детство, но зачем говорить и смешивать это всё со своими футбольными проблемами и называть конкретных тренеров. Алли уже 4 года не показывает свой уровень и основная проблема у него в голове. Парню нужно работать со специалистами, чтобы найти решение всему этому, а не искать жалость говоря о трудностях в Тоттенхэме в последние годы
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
может потому что надо было тренироваться а не дурачиться как будто в последний день?
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Cruel Snake
Гай Ричи должен присмотреться, такой сценарий для фильма он сегодня рассказал, 💣
А Янагихаре беллетризировать его историю, но он не гей, поэтому исключено.
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EvertoniaMen
Подумал и завершил
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Манковский
Толмач ему ещё в Тоттенхэме сказал что если не будет упорно работать то сольётся и будет жалеть.

Итог: слился и жалеет.
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Mr@k123
а что, ещё не завершил?..
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Пикачу82
После такого старта карьеры в АПЛ в 27 лет свалиться в Турцию, считай уже завершил карьеру этим...
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