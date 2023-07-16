Клотет после 2:0 с «Динамо» Махачкала: «У «Торпедо» началась новая эра. Поддержка болельщиков была фантастическая»

Пеп Клотет оценил победу «Торпедо» над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 1-м туре Первой лиги.

— « » очень сильно в позиционной обороне, по игре один в один. Как только наш футболист получает мяч, их игрок идет в прессинг.

У нас новая команда, мы хотели сохранить дух, желание. Уверен, дальше мы будет больше сыгрываться, игроки на поле будут находить больше вариантов в атаке.

Во втором тайме у «Динамо» было много моментов, нам нужно было лучше сохранять мяч. Это очень трудный соперник. Тем ценнее победа. У нас молодая команда.

Очень сильно рад за фанатов. Прошлый сезон они были вынуждены пропустить. Теперь они вернулись. Разделили радость победы с нами. Игроки скучали по болельщикам. Повторюсь, рад, что они вернулись. Поддержка была фантастическая. Можно сказать, что у нас сейчас началась новая эра.

— Следующая игра будет принципиальна — там «Химки».

— Для меня каждая следующая игра является самой важной. Поэтому мы просто продолжим так, как мы работали. Продолжим развиваться. Хотелось бы увидеть такую же поддержку от фанатов. А дальше будут те же самые 90 минут, — сказал главный тренер « ».