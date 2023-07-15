Первая лига стартует! «Торпедо» примет «Динамо» Махачкала, «Химки» сыграют с «Тюменью» в понедельник

Новый сезон в Первой лиге стартует в субботу матчем «Торпедо» – «Динамо» Махачкала.

В воскресенье « » сыграет в гостях с «Кубанью».

В понедельник « » встретятся на выезде с «Тюменью», « » – с «Черноморцем».

Первая лига

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Первой лиги