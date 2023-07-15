Первая лига стартует! «Торпедо» примет «Динамо» Махачкала, «Химки» сыграют с «Тюменью» в понедельник

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Новый сезон в Первой лиге стартует в субботу матчем «Торпедо» – «Динамо» Махачкала.

В воскресенье «Енисей» сыграет в гостях с «Кубанью».

В понедельник «Химки» встретятся на выезде с «Тюменью», «Алания» – с «Черноморцем».

Первая лига 

1-й тур

Торпедо – Динамо Махачкала
Дата проведения
15 июля, 19.30, «Лужники»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Шинник
Дата проведения
16 июля, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Акрон – КАМАЗ
Дата проведения
16 июля, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Родина – Сокол
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Волгарь
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Ленинградец
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Кубань – Енисей
Дата проведения
16 июля, 18.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Тюмень – Химки
Дата проведения
17 июля, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Черноморец – Алания
Дата проведения
17 июля, 19.30, «Центральный»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Первой лиги

6 комментариев

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alexsem69
Сокол, с возвращением!
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Uef@
Бог любит троицу, так пусть же в этом сезоне Енисей все-таки с третьей попытки выйдет в премьер-лигу!
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Давид Agabekyan
Наконец-то дождались ФНЛ и сразу Алания. Будет сложно, но дома надеюсь Зырянов сможет что-то придумать
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Redmurza
Лучшая лига мира, как будто и не расставались)
Интересный будет сезон, скупившие всю вселенную Химки и Торпедо, Бердыев в Махачкале, Алания, у которой, возможно, наконец достроят стадион, амбициозная Родина, Акрон.

Родной Енисей пока выношу за скобки, в нём небольшая смута, и куда она нам приведёт пока не очень ясно.

Всем удачи!
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