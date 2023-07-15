Первая лига стартует! «Торпедо» примет «Динамо» Махачкала, «Химки» сыграют с «Тюменью» в понедельник
Новый сезон в Первой лиге стартует в субботу матчем «Торпедо» – «Динамо» Махачкала.
В воскресенье «Енисей» сыграет в гостях с «Кубанью».
В понедельник «Химки» встретятся на выезде с «Тюменью», «Алания» – с «Черноморцем».
Первая лига
1-й тур
- Дата проведения
- 15 июля, 19.30, «Лужники»
- Дата проведения
- 16 июля, 10.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 16 июля, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 16 июля, 18.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Дата проведения
- 16 июля, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 16 июля, 18.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 16 июля, 18.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 17 июля, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 17 июля, 19.30, «Центральный»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Интересный будет сезон, скупившие всю вселенную Химки и Торпедо, Бердыев в Махачкале, Алания, у которой, возможно, наконец достроят стадион, амбициозная Родина, Акрон.
Родной Енисей пока выношу за скобки, в нём небольшая смута, и куда она нам приведёт пока не очень ясно.
Всем удачи!