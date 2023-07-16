Вместимость стадиона «Факела» увеличится до 22–25 тысяч зрителей после реконструкции – в зависимости от проектного решения

Роман Асхабадзе рассказал о предстоящей реконструкции стадиона «Факела».

— Недавно губернатор Воронежской области Александр Гусев е сообщил о прошедшем стартовом совещании по реконструкции домашнего стадиона «Факела». Что там планируют сделать?

— Да, это заявление губернатора было сделано после нашей встречи в рамках рабочей группы, которая занимается инфраструктурой. Мы на этом совещании тоже присутствовали как клуб. И там обсуждалась тема реконструкции стадиона ЦСП ( стадион профсоюзов) с увеличением вместимости до 22–25 тысяч зрителей в зависимости от проектного решения, которое в ближайшее время будет сформировано.

— Есть понимание по срокам?

— Зависит от проекта. Сейчас стоит задача сделать полную аналитику и подготовить в ближайшее время предпроектное решение. Исходя из него, с учетом поиска субподрядчика и всех договоренностей с ним, будет понятно и по срокам.

— Вряд ли ведь стадион в новом виде будет готов через год.

— Ну где вы видели такую огромную стройку или реконструкцию в центре города за год? Это вообще невозможно.

— Когда ждать окончания реконструкции?

— Я думаю, что это минимум два-три года.

— Проект реконструкции когда утвердите?

— В ближайшее время. Думаю, не позже ближайшей осени, – сказал гендиректор « ».