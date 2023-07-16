Вместимость стадиона «Факела» увеличится до 22–25 тысяч зрителей после реконструкции – в зависимости от проектного решения

Теги премьер-лига Россия Факел Роман Асхабадзе Центральный стадион профсоюзов стадионы Футбол

Роман Асхабадзе рассказал о предстоящей реконструкции стадиона «Факела».

— Недавно губернатор Воронежской области Александр Гусев е сообщил о прошедшем стартовом совещании по реконструкции домашнего стадиона «Факела». Что там планируют сделать?

— Да, это заявление губернатора было сделано после нашей встречи в рамках рабочей группы, которая занимается инфраструктурой. Мы на этом совещании тоже присутствовали как клуб. И там обсуждалась тема реконструкции стадиона ЦСП (Центральный стадион профсоюзов) с увеличением вместимости до 22–25 тысяч зрителей в зависимости от проектного решения, которое в ближайшее время будет сформировано.

— Есть понимание по срокам?

— Зависит от проекта. Сейчас стоит задача сделать полную аналитику и подготовить в ближайшее время предпроектное решение. Исходя из него, с учетом поиска субподрядчика и всех договоренностей с ним, будет понятно и по срокам.

— Вряд ли ведь стадион в новом виде будет готов через год.

— Ну где вы видели такую огромную стройку или реконструкцию в центре города за год? Это вообще невозможно.

— Когда ждать окончания реконструкции?

— Я думаю, что это минимум два-три года.

— Проект реконструкции когда утвердите?

— В ближайшее время. Думаю, не позже ближайшей осени, – сказал гендиректор «Факела».

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3 комментария

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Джиза
Начинается. И Факел туда же - на время реконструкции переедет в какой-нибудь Саранск, где он никому не нужен. И к моменту окончания работ сгинет в пучине низших лиг((
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Михаил Зюбин
Т.е. снова - никогда... Реконструкцию или строительство нового стадиона нужно было планировать ещё под ЧМ-2018.
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Регион-36
Ответ Джиза
Начинается. И Факел туда же - на время реконструкции переедет в какой-нибудь Саранск, где он никому не нужен. И к моменту окончания работ сгинет в пучине низших лиг((
Зачем ? Факел на время реконструкции ЦСП переедет на новый стадион Факел на ул. Маршака. Там правда еще тоже делов прилично, трибуны практически поставили. Но пока не закончат, ЦСП ломать не начнут.
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