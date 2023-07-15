Асхабадзе о задаче «Факела»: «Побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Было бы спокойнее обойтись без стыков»

Теги премьер-лига Россия Факел Роман Асхабадзе Футбол

Роман Асхабадзе рассказал о задаче и бюджете «Факела» в предстоящем сезоне Мир РПЛ.

— 13-е место в прошлом сезоне принесло «Факелу» с доходов от РПЛ 416 миллионов рублей. Если повторите результат, эти средства насколько закроют бюджет клуба?

— У нас бюджет таким же и останется. Какие-то вариации возможны, но, если говорить в общем, то это где-то 30–35 процентов от нашего бюджета.

— Бюджет «Факела» будет такой же, как и в прошлом сезоне?

— Мы подводим к тому, чтобы немного его увеличить. Но разница будет небольшая.

— Какая перед «Факелом» стоит задача на предстоящий сезон?

— С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем.

— Остаться в РПЛ без переходных матчей? Или устроит повторение результата прошлого сезона?

— Мы не можем так определять. Слушайте, что значит устроит или не устроит? Нам главное – остаться в РПЛ. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыков. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и все расставляет на свои места.

— Усиление состава команды еще планируется в каком количестве и на какие позиции?

— Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиями, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков.

Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры, – сказал гендиректор «Факела».

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7 комментариев

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Сергей Елютин
Ответ Великий Алонсо
Вся суть этих Факелов, Уралов, Оренбургов, Пари НН - это постоянное выживание в РПЛ, выходят в РПЛ чтобы поболтаться на дне пару сезонов и вылететь в пердив обратно, к сожалению такова судьба провинциальных клубов
В каком месте Факел провинциальный клуб? Ты хоть знаешь обозначение слова «Провинциальный»?
То что задачи такие что бы остаться в премьер лиге, так пока бюджет такой, с каждым сезоном финансирование будет увеличиваться. Так один клуб с берегов Невы тоже когда то болтался в подвале таблицы. У Факела всё впереди, и болельщики хотя бы не искусственные )
+6
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+6
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alexsem69
Удачи Факелу💪
+4
0
+4
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eftomolgy
Ответ Великий Алонсо
Вся суть этих Факелов, Уралов, Оренбургов, Пари НН - это постоянное выживание в РПЛ, выходят в РПЛ чтобы поболтаться на дне пару сезонов и вылететь в пердив обратно, к сожалению такова судьба провинциальных клубов
В любой лиге мира команды борятся за разные места согласно своим возможностям. Это спорт
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Регион-36
Ответ Максим Попов
зачем нужны такие команды которые не боятся за чемпионство,надо гнать их из РПЛ, должны играть только достойные команды, оставьте в РПЛ 4 команды чемпионат будет намного интереснее, допустим Ростов зенит ЦСКА и динамо и пусть играют между собой, чем этот мусор
Смешной, кого ты здесь обозначил, Факел в прошлом сезоне у Зенита очки отобрал, у Ростова так 4 взял, у Динамо тоже 4, еще и в Москве победил на юбилей и кто достойней ? )
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