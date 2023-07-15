Асхабадзе о задаче «Факела»: «Побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Было бы спокойнее обойтись без стыков»

Роман Асхабадзе рассказал о задаче и бюджете «Факела» в предстоящем сезоне Мир РПЛ.

— 13-е место в прошлом сезоне принесло «Факелу» с доходов от РПЛ 416 миллионов рублей. Если повторите результат, эти средства насколько закроют бюджет клуба?

— У нас бюджет таким же и останется. Какие-то вариации возможны, но, если говорить в общем, то это где-то 30–35 процентов от нашего бюджета.

— Бюджет «Факела» будет такой же, как и в прошлом сезоне?

— Мы подводим к тому, чтобы немного его увеличить. Но разница будет небольшая.

— Какая перед « » стоит задача на предстоящий сезон?

— С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в . Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем.

— Остаться в РПЛ без переходных матчей? Или устроит повторение результата прошлого сезона?

— Мы не можем так определять. Слушайте, что значит устроит или не устроит? Нам главное – остаться в РПЛ. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыков. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и все расставляет на свои места.

— Усиление состава команды еще планируется в каком количестве и на какие позиции?

— Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиями, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков.

Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры, – сказал гендиректор «Факела».