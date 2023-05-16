На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле

Теги премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Политика ТАСС Александр Викторович Гусев Футбол

В Воронеже уложат искусственное поле на новом стадионе «Факела».

Сейчас клуб Мир РПЛ выступает на Центральном стадионе профсоюзов, вмещающем около 35 тысяч зрителей. На арене натуральное поле.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о строительстве нового стадиона.

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба.

Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным.

Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она – в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!» – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/gusev_36/1341

Ранее Гусев сообщал, что новый футбольный стадион в Воронеже планируют подготовить в 2023 году.

На данный момент на стадионе с искусственным покрытием выступает лишь один клуб РПЛ – «Оренбург».

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46 комментариев

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Екн Лор
В столице Черноземья - искусственное поле, только у нас такое возможно
+185
-11
+174
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ВладимирНеПутин
Ответ Виктор Маслин
Хайпожоры! Это временный стадион. Он строится для игр во время реконструкции ЦСП.
От создателей «временные боковые трибуны на стадионе в Екатеринбурге». Нет ничего более постоянного, чем временное
+131
-6
+125
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savik-A.M.
Ответ Екн Лор
В столице Черноземья - искусственное поле, только у нас такое возможно
Первая же мысль , там палку в землю воткни , она расцветет , а они синтетику
+76
-7
+69
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Виктор Маслин
Хайпожоры!
Это временный стадион. Он строится для игр во время реконструкции ЦСП.
+34
-14
+20
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sashka.loker
в Воронеже нормальный климат, в чем проблема натуральной газон постелить? Это не Пермь
+21
-4
+17
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Александр Колодин
Ответ Виктор Маслин
В Ебурге все малахольные Ельцин центр тому подтверждение
Ты съезди в Ебург и скажи первому встречному, что он малохольный. Думаю, что домой ты вернешься только после разрешения врача. У ральцы народ горячий и конкретный. Жил там 19 лет, знаю. А Ельцин центр строил Пу с Медведом.
+18
-5
+13
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Rundatgame
Ответ Екн Лор
В столице Черноземья - искусственное поле, только у нас такое возможно
Почва далеко не единственное, возможно даже не главное условие для роста качественного футбольного газона.
+11
-4
+7
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Александр Колодин
Ответ Виктор Маслин
А работают в этом центре и посещают этот центр приезжие. Ага. Суровые уральские парни. Сурово переносят тяготы и лишения😁
А почему бы не посещать? Это история России, а историю родной страны нужно знать, любезный мой.
+7
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Бартоломью
Ответ Виктор Маслин
За тем, что это временный стадион - на время реконструкции основного
Проясните, на верхнем фото - это временный стадион??? Серьезно??
+5
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Андрей Баженов
Ответ Екн Лор
В столице Черноземья - искусственное поле, только у нас такое возможно
Гравий наше всë! С детства помню разодранные коленки.
+4
-1
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VanyaVanya063
Это временный на 10 тысяч мест , и по поводу искусственного покрытия это логично , как к примеру в Москве Сапсан-Арена
+4
-2
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Oleg Kolesnikov
Ответ Бартоломью
Проясните, на верхнем фото - это временный стадион??? Серьезно??
Строительство этого стадиона было запланировано ещё до выхода Факела в РПЛ, проект был на 8к, но после выхода в РПЛ его увеличили до 10к (под стандарты РПЛ). Это чтобы Факел мог играть в Воронеже, пока будет проводиться масштабная реконструкция основного стадиона, которая займет несколько лет.
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Виктор Маслин
Ответ sashka.loker
в Воронеже нормальный климат, в чем проблема натуральной газон постелить? Это не Пермь
За тем, что это временный стадион - на время реконструкции основного
+10
-8
+2
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Максим Максюша
Ответ TheSportNik
Успехи Оренбурга на искусственном поле , когда в домашних матчах имеют преимущества игроки хозяев и при этом сами футболисты травмируются очень часто, с подвигли еще Воронеж получить такой же бонус. РФС уже давно надо запретить играть на искусственных полях в РПЛ, отправить этих хитрецов играть во 2 лигу, пусть там ноги калечат.
Это просто самое тупое, что я читал за сегодня))) каким образом искусственное поле дает хозяевам преимущество? Тебе не рассказывали, что для обеих команд на поле оно одинаковое?
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Один живой
Как напрашивался стадион в городе вместо Саранска. Всё у нас через одно место. надеюсь меркушкинская кодла обожралась этими деньгами с двух стадионов.
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Caniball
Ответ Один живой
Как напрашивался стадион в городе вместо Саранска. Всё у нас через одно место. надеюсь меркушкинская кодла обожралась этими деньгами с двух стадионов.
В Воронеже не обеспечивают поддержку Единой России при голосовании более 90%, а в Мордовии обеспечивают.
Поэтому одним стадион, а другим шиш с маслом!
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Максим Максюша
Ответ Rundatgame
Почва далеко не единственное, возможно даже не главное условие для роста качественного футбольного газона.
Да ты что, тут же в комментариях эксперты аргрономы одни сидят, щас они тебе расскажут, что факел должен был на резервном стадионе натуральное поле стелить))) тот же локомотив на Сапсан арене искусственное поле сделал, а вот факел должен был натуральный газон класть)))
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Максим Максюша
Ответ BaltikaSPb
Топил за Факел благодаря их болелам, очень хотелось что бы они остались в "вышке" А теперь.. Пусть возвращаются в пердив вместе со своим пластиковым "газоном" зы Воронеж расположен в зоне умеренного климата. Здесь ярко выражена сезонность. Климатическое лето охватывает первую половину сентября, а в последнее время и часть октября. Среднее количество солнечных дней в Воронеже 158
Бомжевик нужно в пердив отправить вместе с голубыми болельщиками
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pztpzhmx66
Ну какая синтетика 😭😭😭
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savik-A.M.
Ответ Виктор Маслин
За тем, что это временный стадион - на время реконструкции основного
Нет ничего более постоянное чем временное
+6
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Максим Максюша
Ответ savik-A.M.
Нет ничего более постоянное чем временное
Тут конкурс объявили на количество балбесов, которое напишет эту поговорку?
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Алексей Тарлыков
Тесно будет даже с фан айди
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Максим Максюша
Ответ TheSportNik
Это для тебя оно одинаковое, потому что ты в футбол не играл, а дома по клавишам стучал плюсики и минусы ставил. Самое тупое- это не знать разницы между искусственным полем и натуральным, а потому выйди с мячиком и поймешь разницу. А теперь самое простое, кто играет на искусственном поле имеют преимущество, потому что они на нем играют все домашние матчи и привычны лучше к нему, а кто на натуральном играют всего раз в сезоне, включи свои мозги, если они у тебя есть и сделай самостоятельно вывод, кто имеет больше шансов выиграть. И не хами, а лучше поиграй в футбол.
Что ты несешь, футболист мамкин 🤣🤣иди уроки делай
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Максим Максюша
Ответ валя_стакан
позор
Сапсан арена тоже позор? Что вы за клоуны ей богу
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Мукунку хороший
Дорого..просто ковром зелёным норм будет))
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