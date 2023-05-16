На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле

В Воронеже уложат искусственное поле на новом стадионе «Факела».

Сейчас клуб Мир РПЛ выступает на , вмещающем около 35 тысяч зрителей. На арене натуральное поле.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о строительстве нового стадиона.

«На фоне последних успехов « » порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба.

Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным.

Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она – в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!» – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/gusev_36/1341

Ранее Гусев сообщал, что новый футбольный стадион в Воронеже планируют подготовить в 2023 году.

На данный момент на стадионе с искусственным покрытием выступает лишь один клуб – «Оренбург».