На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле
В Воронеже уложат искусственное поле на новом стадионе «Факела».
Сейчас клуб Мир РПЛ выступает на Центральном стадионе профсоюзов, вмещающем около 35 тысяч зрителей. На арене натуральное поле.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о строительстве нового стадиона.
«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба.
Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным.
Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она – в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!» – написал Гусев в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/gusev_36/1341
Ранее Гусев сообщал, что новый футбольный стадион в Воронеже планируют подготовить в 2023 году.
На данный момент на стадионе с искусственным покрытием выступает лишь один клуб РПЛ – «Оренбург».
Это временный стадион. Он строится для игр во время реконструкции ЦСП.
Поэтому одним стадион, а другим шиш с маслом!