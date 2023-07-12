Феликс интересен «МЮ», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле». Жоау согласен только на клубы из ЛЧ (ABC)
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Жоау Феликса.
Как передает Goal со ссылкой на ABC, манкунианцы уже контактировали с окружением полузащитника, но официального предложения «Атлетико» еще не делали. Мадридский клуб хотел отправить португальца в другую команду до начала предсезонной подготовки, но не успел, так что теперь тот занимается с футболистами академии.
Феликсом также интересуются «Ньюкасл» и «Астон Вилла», но желание Жоау играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов, фактически лишает бирмингемцев шансов на трансфер.
Еще одним клубом, следящим за 23-летним игроком, является «ПСЖ».
«Бенфика» попробует арендовать Феликса у «Атлетико» в конце лета. Жоау готов вернуться в Португалию
После той трёшки Бенфика всё равно вылетела в ответном матче, но за эту игру его нарекли Голден боем и продали за 100+ млн
(п.с. я знаю его позицию)