Феликс интересен «МЮ», «Ньюкаслу» и «Астон Вилле». Жоау согласен только на клубы из ЛЧ (ABC)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоау Феликс Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Жоау Феликса.

Как передает Goal со ссылкой на ABC, манкунианцы уже контактировали с окружением полузащитника, но официального предложения «Атлетико» еще не делали. Мадридский клуб хотел отправить португальца в другую команду до начала предсезонной подготовки, но не успел, так что теперь тот занимается с футболистами академии.

Феликсом также интересуются «Ньюкасл» и «Астон Вилла», но желание Жоау играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов, фактически лишает бирмингемцев шансов на трансфер.

Еще одним клубом, следящим за 23-летним игроком, является «ПСЖ».

«Бенфика» попробует арендовать Феликса у «Атлетико» в конце лета. Жоау готов вернуться в Португалию

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23 комментария

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Los Galácticos
Ответ RealJon
один я тут до сих пор не понимает какую он роль выполняет на поле. (п.с. я знаю его позицию)
Левый отпадающий
+33
-4
+29
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Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
+31
-4
+27
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зак
Именно из за этого бездаря Португалия провалила ЧМ, в каждом его действия, движении вообще отсутствует логика.
+18
-7
+11
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Руслан Чесебиев
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
Первую игру за Челси посмотри, он там зарешал)
+8
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IG_ROCK Металлопокалипсис
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
В фифе он хорошо забивает за Португалию)
+7
-2
+5
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Фарид Харисов
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
Хет-трик Айнтрахту положил 4 года назад. И... Э... Ну пару раз неплох был в Атлетико... Конец.

После той трёшки Бенфика всё равно вылетела в ответном матче, но за эту игру его нарекли Голден боем и продали за 100+ млн
+6
-2
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RealJon
один я тут до сих пор не понимает какую он роль выполняет на поле.
(п.с. я знаю его позицию)
+8
-5
+3
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benjamin92
Ответ зак
Именно из за этого бездаря Португалия провалила ЧМ, в каждом его действия, движении вообще отсутствует логика.
Из-за Роналду Португалия провалила ЧМ и провалит следующий Евро
+8
-5
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Миллиардер Рахим
Но эти клубы согласны только на норм нападающего
+1
0
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Макс С
Ответ RealJon
один я тут до сих пор не понимает какую он роль выполняет на поле. (п.с. я знаю его позицию)
квотербэк он)
+1
0
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Eden Hazard
Ответ CriminalJoint62
В Челси он себя очень хорошо показал. Видно, что топ-игрок
Квинтэссенция -последний тур против Ньюкасла. Там Феликс сделал невозможное. За одну игру убил желание Боули его выкупать у Атлетико, да и вообще заниматься трансферным делами) За что ему спасибо, конечно😎
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Я всех их сделал
Феликсу категорически не хватает стабильности, чтоб стать полноценным топом. Безусловно очень талантлив, но играет эпизодами. Тут многие считают того Дибалу переоценённым, но у него есть куча великолепных матчей за Юве и даже за Рому уже, где он просто зарешал своими ударами и нестандартными действиями в нужный момент. У португальца по пальцам пересчитать такие игры, и уже не скажешь что он ещё очень молод и не раскрылся толком, скоро 24 ему, а пока всё ещё игрок-загадка, который и близко не оправдал заплаченные 126 млн. Пока кажется что это очередной игрок-вспышка, который к тому же попал не к тому тренеру. Может надо куда-то типа Боруссии Д на переформатирование, чтоб раскрыть его атакующий потенциал, иначе повторит судьбу Кркича, Пасторе и подобных и будет кочевать из клуба в клуба и в итоге ещё до 30 окажется в каком-нибудь "Интер" Майами. Атлетико будет очень трудно выручить за него больше 70--80 млн, Феликс и на 50 не наиграл за последний сезон.
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Elik1989
Нет никаких предпосылок МЮ его покупать. Игрок не стоит тех запросов, что будут у Атлетико. Да и ничего такого в АПЛ он не показал, ну старт запомнился только что.
+2
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Caniball
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
Весна 19-ого года в Бенфике была гениальная у него. Что не матч, то шедевр. Посмотрите. За ту весну и дали столько денег.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
Хет трик в лиге европы
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Penguin
не видел ни одной выдающейся игры от этого футболиста. Буквально ни единой, может кто то напомнит? я пересмотрю.
Было пару матчей, но все ещё за Бенфику
0
0
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NikoVinkovic
Есть один вариант, любящий подбирать игроков, которые согласны только на ЛЧ. В азиатской ЛЧ вроде сыграет, нет?
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CriminalJoint62
В Челси он себя очень хорошо показал. Видно, что топ-игрок
+3
-3
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Xxx zzz
Ответ Eden Hazard
а чё он так хотел в Челси остаться?
В АПЛ сильно тянет
0
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