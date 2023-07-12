Феликс хочет в «ПСЖ», но парижане пока не звонили. Интерес проявляет только «Астон Вилла»
Жоау Феликс хочет покинуть «Атлетико» до 24 июля, когда клуб отправится в Азию.
Как сообщает Marca, полузащитник недоволен командой и хотел бы перейти в «ПСЖ», однако от парижан звонков пока не поступало.
Отмечается, что единственным клубом, обозначившим интерес, является «Астон Вилла», однако туда португалец не хочет из-за того, что бирмингемцы не участвуют в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Феликс играл в АПЛ за «Челси» на правах аренды и забил 4 гола за 16 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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