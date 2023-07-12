Феликс хочет в «ПСЖ», но парижане пока не звонили. Интерес проявляет только «Астон Вилла»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хочет покинуть «Атлетико» до 24 июля, когда клуб отправится в Азию.

Как сообщает Marca, полузащитник недоволен командой и хотел бы перейти в «ПСЖ», однако от парижан звонков пока не поступало.

Отмечается, что единственным клубом, обозначившим интерес, является «Астон Вилла», однако туда португалец не хочет из-за того, что бирмингемцы не участвуют в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Феликс играл в АПЛ за «Челси» на правах аренды и забил 4 гола за 16 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Sinister Kid
Алло, Феликс, это Володька. Переходи в Зенит. ЛЧ будет, но потом.
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Е.Р.
В Интер его срочно вместо Лапушаро
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Roman Boroveev
Хочу к Галь Гадот, но что то не звонит. Интересуется Галька мной из красного-белого зато.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Назар Игорь
ПСЖ это деньги, деньги и деньги. Кто хочет вырасти в классе, завоевать титулы, тому там делать нечего.
Бред.
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Валдис Пельш
всем бы так работать
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Fan de PSG depuis 2002
Надеемся, что он пополнит ряды нашего ПСЖ этим летом. Тем более, что Луис Энрике заинтересован в его приглашении. Во всяком случае, я считаю, что он принесет больше пользы, чем те, кто полгода сидит в лазарете.
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b_arfa
Ответ Roman Boroveev
Хочу к Галь Гадот, но что то не звонит. Интересуется Галька мной из красного-белого зато.
Если тобой интересуется только Галька, значит дело явно в тебе) Как и в случае с Феликсом
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