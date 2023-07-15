«Зенит» выиграл 27-й трофей и 10-й за последние 5 лет – Суперкубок России

«Зенит» завоевал 10-й трофей за последние пять лет.

Команда Сергея Семака сегодня по пенальти одолела ЦСКА в матче за .

Всего у петербуржцев 27 командных призов. « » 10 раз выигрывал чемпионат СССР/России, 5 раз брал Кубок СССР/России, 9 раз – Кубок сезона СССР/Суперкубок России, по разу – Кубок Премьер-лиги, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти