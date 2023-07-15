«Зенит» выиграл 27-й трофей и 10-й за последние 5 лет – Суперкубок России

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» завоевал 10-й трофей за последние пять лет.

Команда Сергея Семака сегодня по пенальти одолела ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Всего у петербуржцев 27 командных призов. «Зенит» 10 раз выигрывал чемпионат СССР/России, 5 раз брал Кубок СССР/России, 9 раз – Кубок сезона СССР/Суперкубок России, по разу – Кубок Премьер-лиги, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

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17 комментариев

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Red_Marlboro_
Кержаков просто тащер,Мантуану здоровья,Ренан красава,положил конфетку) Всех СБГ с победой!ЦСКА достойный соперник,интересно с ними играть,в отличии от розовых,те ложат в шорты ещё перед матчем
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KKA
Молодцы ЗЕНИТ ! Хорошее начало сезона !
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MAXIMum1
Молодцы! Всё идёт по плану. Продолжаем в том же духе.
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Groznyi2024
Опять нет конкурентов в чемпионате. Кони максимум 2 место по итогу
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Rundatgame
Самая титулованная команда в истории России.
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Абдула Магомедсаидов
ЦСКА смотрелся лучше, но Зенит красавцы
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MyGerodot
Сегодня празднует Зенит и славит своего вратаря, который хорош до великолепия! Мише наш респектище! Ренан, конечно, поиздевался малость над великим Акинфеевым, чтобы Кони не очень задавались своей хорошей игрой.. :-)
Признаём - ЦСКА в соперниках - это серьёзно.
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Red_Marlboro_
Ответ евГений
В последнем матче заметили, как удобно Зениту играть с помощью звезд нашего чемпионата - Кукуян вовремя включился и за пару минут вывел Зенит вперед. Вперед СБГ!
Даёшь больше нытья,даёшь судьям больше чая и борща ☝
Вперёд розовый печинён!🤡
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Владимир Тищенко
Мы были ближе к победе , реализация снова подвела нас 🔴🔵
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Злодей Спб
Семак топчик, но надо больше бразильцев :)
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Сергей Васильев
Есть статистика по Сконто Старкова двадцатилетней давности? Зенит уже перегнал команду из сравнимого по уровню чемпионата по титулам?
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Алексей Ильин
Ответ Groznyi2024
Опять нет конкурентов в чемпионате. Кони максимум 2 место по итогу
если состав доберут, пока от них только сбегают
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санчос пономоревский
Ответ Rundatgame
Самая титулованная команда в истории России.
А шо, Спортаг разве не самая титулованная команда?
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Rundatgame
Ответ санчос пономоревский
А шо, Спортаг разве не самая титулованная команда?
Даже не на втором месте.
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