«Зенит» выиграл 27-й трофей и 10-й за последние 5 лет – Суперкубок России
«Зенит» завоевал 10-й трофей за последние пять лет.
Команда Сергея Семака сегодня по пенальти одолела ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Всего у петербуржцев 27 командных призов. «Зенит» 10 раз выигрывал чемпионат СССР/России, 5 раз брал Кубок СССР/России, 9 раз – Кубок сезона СССР/Суперкубок России, по разу – Кубок Премьер-лиги, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.
«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти
Признаём - ЦСКА в соперниках - это серьёзно.
Вперёд розовый печинён!🤡