Сезон Серии А-2023/24 стартует 20 августа. Первое миланское дерби пройдет 17 сентября, туринское – 8 октября, римское – 12 ноября

Опубликован календарь нового сезона Серии А.

Розыгрыш чемпионата Итали-2023/24 стартует 20 августа и закончится 24 мая. В первом туре состоятся следующие матчи:

« » – « »;

« » – «Верона»;

«Фрозиноне» – «Наполи»;

« » – «Монца»;

« » – «Салернитана»;

«Сассуоло» – «Аталанта»;

«Торино» – «Кальяри»;

«Дженоа» – «Фиорентина»;

«Удинезе» – «Ювентус»;

«Лечче» – «Лацио».

Миланское дерби между «Миланом» «Интером» пройдет в 4-м и 33-м турах, 17 сентября и 21 апреля; римское (между «Ромой» и «Лацио») – в 12-м и 31-м, 12 ноября и 7 апреля; туринское (между «Ювентусом» и «Торино») – в 8-м и 32-м, 8 октября и 14 апреля.

В сезоне-2022/23 чемпионом Италии стал «Наполи».