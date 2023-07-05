Сезон Серии А-2023/24 стартует 20 августа. Первое миланское дерби пройдет 17 сентября, туринское – 8 октября, римское – 12 ноября

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Опубликован календарь нового сезона Серии А.

Розыгрыш чемпионата Итали-2023/24 стартует 20 августа и закончится 24 мая. В первом туре состоятся следующие матчи:

«Болонья» – «Милан»;

«Эмполи» – «Верона»;

«Фрозиноне» – «Наполи»;

«Интер» – «Монца»;

«Рома» – «Салернитана»;

«Сассуоло» – «Аталанта»;

«Торино» – «Кальяри»;

«Дженоа» – «Фиорентина»;

«Удинезе» – «Ювентус»;

«Лечче» – «Лацио». 

Миланское дерби между «Миланом» «Интером» пройдет в 4-м и 33-м турах, 17 сентября и 21 апреля; римское (между «Ромой» и «Лацио») – в 12-м и 31-м, 12 ноября и 7 апреля; туринское (между «Ювентусом» и «Торино») – в 8-м и 32-м, 8 октября и 14 апреля. 

В сезоне-2022/23 чемпионом Италии стал «Наполи». 

6 комментариев

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JENNINGS
Ответ gopar
Скорее бы стартовал лучший футбольный турнир в Европе!
ФНЛ стартует 21-23 июля, ещё немного ожидания!
+8
-1
+7
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angliiskiilion
сезон рано закончится из за начала Евро 2024, недавно только смотрели Евро 2016 и 2020/2021, время конечно летит
+5
0
+5
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gopar
Скорее бы стартовал лучший футбольный турнир в Европе!
+5
-3
+2
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headmaster
Так незаметно подкрадывается уже следующий сезон) Класс, успел соскучиться по футболу!
+1
0
+1
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Футбол, хоккей итд
В предстоящем чемпионате, явного фаворита нет.) Выстрелить может любая команда, даже Фронзиноне.)
Тем интереснее, будет сериал...
0
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