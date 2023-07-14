«Динамо» на продвинутой стадии переговоров по хавбеку Мексики Чавесу. Его предлагали «Спартаку»

«Динамо» обсуждает с «Пачукой» трансфер хавбека Луиса Чавеса.

Как утверждает AM, переговоры находятся на продвинутой стадии, но сделка еще не закрыта. Сам футболист хочет переехать в Европу.

На игрока сборной Мексики также претендует « », но этот вариант рассматривается в качестве запасного.

Сообщалось, что предлагали «Спартаку», переход мог обойтись московскому клубу в 8-9 млн евро.

Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.