«Динамо» на продвинутой стадии переговоров по хавбеку Мексики Чавесу. Его предлагали «Спартаку»
«Динамо» обсуждает с «Пачукой» трансфер хавбека Луиса Чавеса.
Как утверждает AM, переговоры находятся на продвинутой стадии, но сделка еще не закрыта. Сам футболист хочет переехать в Европу.
На игрока сборной Мексики также претендует «Монтеррей», но этот вариант рассматривается в качестве запасного.
Сообщалось, что Чавеса предлагали «Спартаку», переход мог обойтись московскому клубу в 8-9 млн евро.
Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
гы гы гы
Ямайцы сфолили, он сразу зарядил на гол, говорит, точка Чавеса, залетит как миленький. Зазор был, там вынесли жёлтую и начались споры с арбитром. Я подумал - "тю, лудомания". Через минуту положил как рукой. :)
очень интересный состав намечается