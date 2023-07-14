«Динамо» на продвинутой стадии переговоров по хавбеку Мексики Чавесу. Его предлагали «Спартаку»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Монтеррей Луис Чавес Футбол

«Динамо» обсуждает с «Пачукой» трансфер хавбека Луиса Чавеса.

Как утверждает AM, переговоры находятся на продвинутой стадии, но сделка еще не закрыта. Сам футболист хочет переехать в Европу.

На игрока сборной Мексики также претендует «Монтеррей», но этот вариант рассматривается в качестве запасного.

Сообщалось, что Чавеса предлагали «Спартаку», переход мог обойтись московскому клубу в 8-9 млн евро.

Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Отличный футболист, давно перерос уровень мексиканской лиги. Мастер стандартов (буквально на днях положил красоту Ямайке в полуфинале Кубка КОНКАКАФ), здорово играет под прессингом, быстро мыслит. Для РПЛ готовый топ, даже странно будет, если предпочтёт Динамо крепким клубам из Европы, которым может быть весьма интересен.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ noti22
Спартаку Чавес неинтересен, у них на примете Мадуро
Мадуры там больше нет. С Федуном ушла.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DinamoMax
Неплохой ОПЗ, для Лички самое то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Легато
Ответ NikoVinkovic
Отличный футболист, давно перерос уровень мексиканской лиги. Мастер стандартов (буквально на днях положил красоту Ямайке в полуфинале Кубка КОНКАКАФ), здорово играет под прессингом, быстро мыслит. Для РПЛ готовый топ, даже странно будет, если предпочтёт Динамо крепким клубам из Европы, которым может быть весьма интересен.
так-то в Мексике чемп отнюдь не слабый
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Соколов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мадуры там больше нет. С Федуном ушла.
ой как тонко 😍)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jenner
Ответ NikoVinkovic
Отличный футболист, давно перерос уровень мексиканской лиги. Мастер стандартов (буквально на днях положил красоту Ямайке в полуфинале Кубка КОНКАКАФ), здорово играет под прессингом, быстро мыслит. Для РПЛ готовый топ, даже странно будет, если предпочтёт Динамо крепким клубам из Европы, которым может быть весьма интересен.
Да, штрафные исполняет что надо, волшебная левая. И на чемпионате мира красоту оформил в игре с Саудовской Аравией.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Спартаку Чавес неинтересен, у них на примете Мадуро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Если это тот Чавес который играл за мексику на ЧМ , то это великолепная сделка , по тем матчам я видел в нем топ игрока.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
Первый трансфер на вход - вполне себе ничего!!! Ждем кто будет вторым!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
На фанатике писали,что топчик,ругали руководство спартака,писали что может отобрать,отдать,хороший пас,удар,по возрасту не подошел,у спартака там какая-то стратегия,не плохо было бы увидеть его в рфпл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ kutavlik
Если предлагали Спартаку, а он отказался, то чувак, скорее всего, заиграет!!!!
Где связь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мадуры там больше нет. С Федуном ушла.
Как тонко замечено!
гы гы гы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Легато
так-то в Мексике чемп отнюдь не слабый
Значит перерос неслабый чемп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Ответ Jenner
Да, штрафные исполняет что надо, волшебная левая. И на чемпионате мира красоту оформил в игре с Саудовской Аравией.
Смотрел позавчерашнюю игру с Ямайкой с товарищем, который любит ставками в лайве баловаться.
Ямайцы сфолили, он сразу зарядил на гол, говорит, точка Чавеса, залетит как миленький. Зазор был, там вынесли жёлтую и начались споры с арбитром. Я подумал - "тю, лудомания". Через минуту положил как рукой. :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Ответ Легато
так-то в Мексике чемп отнюдь не слабый
Неслабый, но помедленнее и больше заточен на физику. Мексиканский чемпионат гораздо ровнее РПЛ - мексиканские топы слабее российских, а середняки сильнее. Америка с Тигрес в России боролись бы за попадание в первую пятёрку, зато условный Леон разорвал бы какой-нибудь Пари НН в одни ворота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DinamoMax
Ответ Гоша Петров
ничего себе неплохой,игрок основы сборной Мексики,я бы сказал что это классный игрок,который и в середняке испанской лиги не затерялся бы
Надо посмотреть, как он покажет себя в рпл, а то он дальше Мексики? не выбирался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ DinamoMax
Неплохой ОПЗ, для Лички самое то
ничего себе неплохой,игрок основы сборной Мексики,я бы сказал что это классный игрок,который и в середняке испанской лиги не затерялся бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Пока,что это всё слухи,что и Спартак от него отказался,сто и Динамо его ведёт,скорее бы уже закончилось ТО,надоело утки читать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Вот это уже похоже на реальное усиление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Если предлагали Спартаку, а он отказался, то чувак, скорее всего, заиграет!!!!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Если Динамо приобретет мексиканцев Чавеса и Монтеса то при условии нормально поставленной игры может бороться за призовые места в этом сезоне.Шунин-Скопинцев-Бальбуэна-Монтес-Даса-Фомин-Чавес-Захарян-Нгамале-Тюкавин-Макаров
очень интересный состав намечается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Ждал его в топ-клубах после ЧМ, а чет не нужен никому...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Слишком молодой для ФКСМа.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий