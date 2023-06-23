Генсек РФС о матче России с Бразилией: «Переговоры идут очень сложно»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном товарищеском матче с Бразилией.

«Мы находимся в стадии переговоров с ними. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу.

Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее мы предпринимаем попытки.

Наши контрагенты, партнеры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча.

Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно. Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмем паузу», – сказал Максим Митрофанов.

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9 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Буду прям удивлён если договорятся наши супердипломатичные личности
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Ковид 07.10.52
Как так это же те, кто с нами...члены брикс еще называются...
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Russ Ivan
С Бразилией-25 посмотрел бы...
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bevooch
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Буду прям удивлён если договорятся наши супердипломатичные личности
Конечно договорятся. Потом передоговорятся. Потом перенесут. Потом случится форс-мажор. Потом выяснится, что матч совпадает по времени с чемпионатом ЮА. Потом окажется, что с логистикой беда. А там и 2030 уже настанет.
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bevooch
Ответ Ковид 07.10.52
Как так это же те, кто с нами...члены брикс еще называются...
Будут отказываться - исключим из БРИКС!
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