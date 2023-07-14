Давид Трезеге: «Месси показывал выдающийся футбол. Мбаппе заявил, что французский футбол теряет важнейшего игрока, это и было признание»

Давид Трезеге указал на важную роль Лионеля Месси в игре «ПСЖ» в последние два года.

« показывал выдающийся футбол.

В конечном счете важна статистика, и за два года, проведенных в команде, он продемонстрировал, что является важным игроком для « ».

своевременно отреагировал. Он лицо французского футбола как на локальном, так и на международном уровне. Он решительно заявил, что французский футбол теряет самого важного футболиста. Это и было признание», – подчеркнул экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.

В сезоне-2022/23 Месси провел в Лиге 1 32 матча, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.