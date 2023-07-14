Давид Трезеге: «Месси показывал выдающийся футбол. Мбаппе заявил, что французский футбол теряет важнейшего игрока, это и было признание»
Давид Трезеге указал на важную роль Лионеля Месси в игре «ПСЖ» в последние два года.
«Месси показывал выдающийся футбол.
В конечном счете важна статистика, и за два года, проведенных в команде, он продемонстрировал, что является важным игроком для «ПСЖ».
Мбаппе своевременно отреагировал. Он лицо французского футбола как на локальном, так и на международном уровне. Он решительно заявил, что французский футбол теряет самого важного футболиста. Это и было признание», – подчеркнул экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.
В сезоне-2022/23 Месси провел в Лиге 1 32 матча, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Только бездарь мог серебряного призера АПЛ утопить до 6 места и лиги европы.
Только бездарь мог гегемона серии а лишить Скудетто, только бездарь мог на регулярной основе вылетать в 1/8 ЛЧ от андердогов.
Так что угомони свои таланты, Месси ЧЕМПИОН МИРА, это точка в дебатах.
А что?)
Правда при Месси ни одна команда не знала что такое ЛЕ)))