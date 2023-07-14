Давид Трезеге: «Месси показывал выдающийся футбол. Мбаппе заявил, что французский футбол теряет важнейшего игрока, это и было признание»

Теги ПСЖ Давид Трезеге МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Давид Трезеге указал на важную роль Лионеля Месси в игре «ПСЖ» в последние два года.

«Месси показывал выдающийся футбол.

В конечном счете важна статистика, и за два года, проведенных в команде, он продемонстрировал, что является важным игроком для «ПСЖ».

Мбаппе своевременно отреагировал. Он лицо французского футбола как на локальном, так и на международном уровне. Он решительно заявил, что французский футбол теряет самого важного футболиста. Это и было признание», – подчеркнул экс-форвард сборной Франции в эфире ESPN.

В сезоне-2022/23 Месси провел в Лиге 1 32 матча, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Oleg
Ответ Этот Райола хочет денег
про МЮ и Юве поговорим отдельно. Какие соревнования выиграл ПСЖ за 2 года благодаря Месси?
И отдельно о МЮ и Юве с тобой никто не будет разговаривать.
Только бездарь мог серебряного призера АПЛ утопить до 6 места и лиги европы.
Только бездарь мог гегемона серии а лишить Скудетто, только бездарь мог на регулярной основе вылетать в 1/8 ЛЧ от андердогов.

Так что угомони свои таланты, Месси ЧЕМПИОН МИРА, это точка в дебатах.
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leon01
Месси и во Франции Месси) спасибо за подготовку к чемпионату мира! Орэвуар!
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Oleg
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Ты не ответил про Ювентус и МЮ, но настойчиво хочешь что бы тебе расписали про ПСЖ)
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belikovda.90
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ПСЖ проиграл чемпионат до прихода Месси. С ним взяли два чемпинства подряд Я понимаю, что фанаты Реала смотрят только ЛЧ, так как Ла Лиге у них заканчивается в феврале-марте после обсера. Но взять национальный чемпионат очень важно. Круче только победа в нац чемпионате + ЛЧ
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belikovda.90
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Почему Реал с Модричем за 10 лет только 3 Ла Лиги!?
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Илья Мурашов
Уже не важно. Месси ушел, а Франция станет такой, какой была до перехода Месси - никому не интересной.
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belikovda.90
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Я тебе напомню, что Модрич - легенда Реала, взял только 3 Ла Лиги на 5 ЛЧ за всю карьеру за Реал, лет 10. Так что достижения Месси не так плохо.
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Oleg
Ответ Этот Райола хочет денег
про МЮ и Юве поговорим отдельно. Какие соревнования выиграл ПСЖ за 2 года благодаря Месси?
Чемпионат лиги, который до него продули, а что?)
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Oleg
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То есть Месси выиграл ЧМ, не вопрос, Роналду опустил до 6 места МЮ (при чем здесь ПСЖ, не правда ли?), так а чего добился ПСЖ с Месси? я так и не услышал
Месси с ПСЖ дважды чемпион лиги, обладатель суперкубка, лучший игрок лиги сезона 22 - 23, лучший игрок топ 5 лиг по гол/пас.
А что?)
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Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола, 35 голевых, передач,30 предголевых пасов, более 250 успешных обводок , более 200 ключевых пасов, более 200 созданных голевых моментов, из которых большинство запорол Мбаппе. По общей статистике лучший игрок ПСЖ за эти 2 сезона, и это ещё не везло, было более 20 штанг перекладин. Месси 2 раза подряд Чемпион Франции , а также выиграл СуперКубок Франции. В Лиге Чемпионов были 2 раза судейские беспределы с Реалом и Баварией, год назад ПСЖ на классе проходит дальше, и тут грязная атака Бензема прямо во вратаря Доннаруму , весь мир видит это гол с нарушением правил , но судья и вар засчитали , а также украли гол у ПСЖ в первом тайме офсайда не было на одной линии. В этом году с Баварией в первом матче тоже украли гол офсайда не было, на одной линии , тем более Мендеш забегал с самого краю, центральные защитники были намного ближе к вратарю, считать миллиметры бред, и только потом после его забега и паса на Мбаппе случился гол, счёт стал бы дома 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, во 2ом матче 2 гола с очевидными нарушениями правил на Вератти , сначала Горецка нагло толкнул сзади с ударом по ноге, а потом Киммих в подкате с ногой выбил мяч , такие фолы в простых матчах и безголевых ситуациях всегда свистят , а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать фолы, но судья не свистнул и Вар молчок поймал.
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Этот Райола хочет денег
Ответ belikovda.90
Я тебе напомню, что Модрич - легенда Реала, взял только 3 Ла Лиги на 5 ЛЧ за всю карьеру за Реал, лет 10. Так что достижения Месси не так плохо.
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Ответ Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола, 35 голевых, передач,30 предголевых пасов, более 250 успешных обводок , более 200 ключевых пасов, более 200 созданных голевых моментов, из которых большинство запорол Мбаппе. По общей статистике лучший игрок ПСЖ за эти 2 сезона, и это ещё не везло, было более 20 штанг перекладин. Месси 2 раза подряд Чемпион Франции , а также выиграл СуперКубок Франции. В Лиге Чемпионов были 2 раза судейские беспределы с Реалом и Баварией, год назад ПСЖ на классе проходит дальше, и тут грязная атака Бензема прямо во вратаря Доннаруму , весь мир видит это гол с нарушением правил , но судья и вар засчитали , а также украли гол у ПСЖ в первом тайме офсайда не было на одной линии. В этом году с Баварией в первом матче тоже украли гол офсайда не было, на одной линии , тем более Мендеш забегал с самого краю, центральные защитники были намного ближе к вратарю, считать миллиметры бред, и только потом после его забега и паса на Мбаппе случился гол, счёт стал бы дома 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, во 2ом матче 2 гола с очевидными нарушениями правил на Вератти , сначала Горецка нагло толкнул сзади с ударом по ноге, а потом Киммих в подкате с ногой выбил мяч , такие фолы в простых матчах и безголевых ситуациях всегда свистят , а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать фолы, но судья не свистнул и Вар молчок поймал.
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Oleg
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Ну так расскажи нам про спортивные достижения Ювентуса и МЮ, а мы тебе расскажем про ПСЖ)
Правда при Месси ни одна команда не знала что такое ЛЕ)))
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