«ПСЖ» начал переговоры с Буну. «Севилья» может продать вратаря за 15 млн евро
«ПСЖ» заинтересован в подписании Яссина Буну.
По данным RMC Sport, чемпионы Франции ищут второго вратаря из-за проблем Серхио Рико со здоровьем и уже начали переговоры с голкипером «Севильи».
Испанская команда может быть вынуждена продать футболиста сборной Марокко из-за финансовых проблем. Его приобретение может обойтись парижанам в 15 млн евро.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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