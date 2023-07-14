«ПСЖ» начал переговоры с Буну. «Севилья» может продать вратаря за 15 млн евро

Теги ПСЖ Севилья лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серхио Рико Яссин Буну деньги Футбол

«ПСЖ» заинтересован в подписании Яссина Буну.

По данным RMC Sport, чемпионы Франции ищут второго вратаря из-за проблем Серхио Рико со здоровьем и уже начали переговоры с голкипером «Севильи».

Испанская команда может быть вынуждена продать футболиста сборной Марокко из-за финансовых проблем. Его приобретение может обойтись парижанам в 15 млн евро.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Born is the King
Нормально так Ла лига довела свои клубы, что им приходится продавать своих лидеров и топ игроков за годовую зарплату Маунта
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Давид Agabekyan
И зачем ему на скамейку ПСЖ?
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Чёрный тюльпан
Интеру бы подсуетиться и подписать Яссина вместо Онаны. В ПСЖ он всё равно будет сидеть на лавке под Долларуммой, хотя сильнее носатого макаронника во всех игровых аспектах.
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Born is the King
Ответ nurikkkk
Это временно....лучше перетерпеть, накопить своих денег.... Как пример Реал, начиная с трансферного окна 2015/2016 и до 2018/2019, клуб потратил на покупки 220 миллионов, а продал игроков на 230...
реал не продавал ключевых игроков. Вильярреал за это ТО по цене 0,5 Макваера продал лучшего бомбардира и защитника и продолжает продавать
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nurikkkk
Ответ Born is the King
Нормально так Ла лига довела свои клубы, что им приходится продавать своих лидеров и топ игроков за годовую зарплату Маунта
Это временно....лучше перетерпеть, накопить своих денег....
Как пример Реал, начиная с трансферного окна 2015/2016 и до 2018/2019, клуб потратил на покупки 220 миллионов, а продал игроков на 230...
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Абдула Магомедсаидов
Зачем он им? Доннарумы и Наваса мало? Зачем ему туда если место в старте не обеспечено?
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кто-то
На месте буду я бы не перешёл
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alexis2020
Лучше бы в Баварию его, в ПСЖ и так Доннарумма
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Kipriot
Второй вратарь не значит, что он на скамейке будет сидеть. Редко увидишь двух классных вратарей в команде, одному всегда приходится уйти. Буну и ногами играть умеет, так что может и 1 стать для Энрике
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Deportivo La Coruna
Де Хея был бы уже в ПСЖ если бы не Энрике.
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tampa-bay
Лидеры средних командах редко когда адаптируются в топах. Скорее всего потеряет в качестве и присядет на лавку
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Поцелуй Оздоева
Ответ Давид Agabekyan
И зачем ему на скамейку ПСЖ?
Деньги?)
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Arman Markosyan 25
Пропустил новость, а Навас вернулся в ПСЖ или его выкупил Ноттингем?
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Vitto
Ответ Born is the King
Нормально так Ла лига довела свои клубы, что им приходится продавать своих лидеров и топ игроков за годовую зарплату Маунта
Ла Лига или может проблема глубже?
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Lionel Andres Messi 10
Луис Энрике всё ловит флешбеки после вылета на ЧМ.
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Peter Parker
Ответ nurikkkk
Это временно....лучше перетерпеть, накопить своих денег.... Как пример Реал, начиная с трансферного окна 2015/2016 и до 2018/2019, клуб потратил на покупки 220 миллионов, а продал игроков на 230...
Вильяреал может еще сто лет копить и не накопит. Реал может быть на плаву и чувствовать себя прекрасно имея огромные кредиты и продолжать привлекать спонсоров.
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Александр Кузичкин
Ответ Arman Markosyan 25
Пропустил новость, а Навас вернулся в ПСЖ или его выкупил Ноттингем?
вернулся
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