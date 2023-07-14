«ПСЖ» начал переговоры с Буну. «Севилья» может продать вратаря за 15 млн евро

«ПСЖ» заинтересован в подписании Яссина Буну.

По данным RMC Sport, чемпионы Франции ищут второго вратаря из-за проблем со здоровьем и уже начали переговоры с голкипером «Севильи».

Испанская команда может быть вынуждена продать футболиста сборной Марокко из-за финансовых проблем. Его приобретение может обойтись парижанам в 15 млн евро.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.