Трезеге о Месси в «ПСЖ»: «Франция никогда не ценила талант и не понимала личностей. Думаю, она уже недовольна, что Лео не остался, игроки такого уровня там редко бывают»

Давид Трезеге раскритиковал французов за критику в адрес Лионеля Месси.

«Франция никогда не понимала личностей, в данном случае – и того статуса, который он придавал менее заметному на фоне АПЛ, Ла Лиги, Серии А и даже Бундеслиги чемпионату.

Франция никогда не ценила талант. Думаю, сейчас Франция в целом уже крайне недовольна тем, что Месси не остался. Он выводит вас на новый уровень по всем статьям: в футбольном плане, в плане имиджа, в плане престижа. Во Франции редко бывают игроки такого уровня.

Критика была жесткой, особенно от моих бывших коллег, работающих на телевидении. Они критиковали не столько Месси, сколько французский футбольный мир. Среди них – мой друг , один из самых заметных персонажей на телевидении, такие важные люди, как , », – сказал в эфире ESPN экс-форвард сборной Франции.