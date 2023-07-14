Трезеге о Месси в «ПСЖ»: «Франция никогда не ценила талант и не понимала личностей. Думаю, она уже недовольна, что Лео не остался, игроки такого уровня там редко бывают»
Давид Трезеге раскритиковал французов за критику в адрес Лионеля Месси.
«Франция никогда не понимала личностей, в данном случае – Лионеля Месси и того статуса, который он придавал менее заметному на фоне АПЛ, Ла Лиги, Серии А и даже Бундеслиги чемпионату.
Франция никогда не ценила талант. Думаю, сейчас Франция в целом уже крайне недовольна тем, что Месси не остался. Он выводит вас на новый уровень по всем статьям: в футбольном плане, в плане имиджа, в плане престижа. Во Франции редко бывают игроки такого уровня.
Критика была жесткой, особенно от моих бывших коллег, работающих на телевидении. Они критиковали не столько Месси, сколько французский футбольный мир. Среди них – мой друг Тьерри Анри, один из самых заметных персонажей на телевидении, такие важные люди, как Лизаразю, Дюгарри», – сказал в эфире ESPN экс-форвард сборной Франции.
Месси это про футбол и с ним результаты команды не проседали, как с роналду.
Месси не доводил никого до ЛЕ и 6 места после серебра АПЛ, Месси не отлетал в 1/8 ЛЧ от андердогов как Лион и Порту, после двух финалов которые выдал Юве до этого персонажа.
Команды от которых вылетал Роналду с Ювентусом - Аякс, Лион, Порту...
Не персофан он, как раз персофан бездаря роналду, а то у Месси значит вылеты в 1/8, а у роналду тогда что?
Залеты в 1/8 после финалов без него?
В Майами это скорее шоу, чем футбол.
Давид думает, что французская лига с 90-х годов, после ЛЧ Марселя, хотя бы в один год опережала Бундеслигу?
Да и то, все понимают, что чемпионство там своеобразное