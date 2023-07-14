Трезеге о Месси в «ПСЖ»: «Франция никогда не ценила талант и не понимала личностей. Думаю, она уже недовольна, что Лео не остался, игроки такого уровня там редко бывают»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Давид Трезеге Лионель Месси лига 1 Франция Биксант Лизаразю Кристоф Дюгарри Футбол

Давид Трезеге раскритиковал французов за критику в адрес Лионеля Месси.

«Франция никогда не понимала личностей, в данном случае – Лионеля Месси и того статуса, который он придавал менее заметному на фоне АПЛ, Ла Лиги, Серии А и даже Бундеслиги чемпионату.

Франция никогда не ценила талант. Думаю, сейчас Франция в целом уже крайне недовольна тем, что Месси не остался. Он выводит вас на новый уровень по всем статьям: в футбольном плане, в плане имиджа, в плане престижа. Во Франции редко бывают игроки такого уровня.

Критика была жесткой, особенно от моих бывших коллег, работающих на телевидении. Они критиковали не столько Месси, сколько французский футбольный мир. Среди них – мой друг Тьерри Анри, один из самых заметных персонажей на телевидении, такие важные люди, как Лизаразю, Дюгарри», – сказал в эфире ESPN экс-форвард сборной Франции.

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40 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Аргентинец защищает аргентинца. Все нормально.
+26
-11
+15
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Абдул Абакаев
Ответ Marcus-light
Зидана, который не особо француз и во Франции провёл лишь начало карьеры, боготворят
не особо француз. принёсший им 2 финала ЧМ
+10
-1
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Kipriot
Удивительно, но смотрел чемпионат Франции, только из-за Месси, то есть матчи одной команды. Прикиньте, его уже нет в Европе, так же как и Роналду. Ушла целая эпоха, как говорится
+10
-2
+8
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Вартан Айвазян
Ответ David Aprasidze
Франция не оценила твой пенальти в финале. А пешехода раскусили.
Франция должна помнить золотой гол на евро2000)
+10
-2
+8
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Ilya Petrov
Ответ Роман
Талант Ибрагимовича принес больше пользы таланта Месси.
ни одного выхода в 1/2 ЛЧ, когда даже Лион и Монако это сделать умудрились? Ничего против Златана не имею, великий игрок.
+5
0
+5
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Ilya Petrov
Ответ Aleksandr Danilov
Если к нам приехал Сэмми Это’о и не старался, нам надо за это его боготворить?
аналогия это не аргумент
+6
-2
+4
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10ztv
Ответ Aleksandr Danilov
Если к нам приехал Сэмми Это’о и не старался, нам надо за это его боготворить?
лучший по гол + пас в своей лиге, без пенок. Это по твоему не старался?
+5
-1
+4
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Ilya Petrov
Ответ Artuom Batishev
А с Лео даже в 1/4 не могли выйти... 🤷🏻🤦 Тоесть еще хуже стало как раз.
Ну так в комментарии было указано на то, что от Ибрагимовича было больше пользы? Ну так я и указал на очевидный факт. Что то не нравится?
+4
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+4
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Oleg
Ответ Этот Райола хочет денег
Когда стареющий Рон в Юве и МанЮ играл и команда показывала худшие результаты, чем в сезонах без него,при этом у Криша была хорошая личная стата, винили его в провалах команды и в работе на свою личную стату и это было в большой степени справедливо. Когда тоже самое происходило в ПСЖ, где в ЛЧ вместо полуфинала/финала были жалкие вылеты в 1/8 и стали винить Месси за тоже самое, стали говорить-вы что, это другое! Не персофан ни одного, ни другого, но обьективность и отсутствие двойных стандартов должна же быть
Месси это не про стату личную, это как раз про недоразумение с 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет.

Месси это про футбол и с ним результаты команды не проседали, как с роналду.
Месси не доводил никого до ЛЕ и 6 места после серебра АПЛ, Месси не отлетал в 1/8 ЛЧ от андердогов как Лион и Порту, после двух финалов которые выдал Юве до этого персонажа.
+4
-1
+3
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Александр Опёнышев
Ответ Роман
Талант Ибрагимовича принес больше пользы таланта Месси.
Ибра наверное переходил всё-таки в своём прайме, а не на издыхании, доигрывать как Лео, ага
+5
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Tristan...
Ответ Этот Райола хочет денег
Когда стареющий Рон в Юве и МанЮ играл и команда показывала худшие результаты, чем в сезонах без него,при этом у Криша была хорошая личная стата, винили его в провалах команды и в работе на свою личную стату и это было в большой степени справедливо. Когда тоже самое происходило в ПСЖ, где в ЛЧ вместо полуфинала/финала были жалкие вылеты в 1/8 и стали винить Месси за тоже самое, стали говорить-вы что, это другое! Не персофан ни одного, ни другого, но обьективность и отсутствие двойных стандартов должна же быть
Команды от которых вылетал ПСЖ с Месси - Реал, Бавария.
Команды от которых вылетал Роналду с Ювентусом - Аякс, Лион, Порту...
+3
-1
+2
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Ilya Petrov
Ответ Artuom Batishev
А с Лео даже в 1/4 не могли выйти... 🤷🏻🤦 Тоесть еще хуже стало как раз.
Я же не утверждаю, что Месси провёл великолепных два года в ПСЖ
+2
0
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VERBLYUD
Ответ Муканов Арманбек
Хотя бы не растворятся в матчах плей офф Лч
Ты в курсе, что против Баварии у него оценки за матч выше, чем у Холанда в полуфинале и финале ЛЧ?
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Yslam Kerimmuhammedow
Ответ Муканов Арманбек
Хотя бы не растворятся в матчах плей офф Лч
Ага мы видели кто растворился в ответном матче против Баварии
+3
-2
+1
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Большой Сэми
Ответ ДедаДома.нет
Ну настал момент. Нет Роналду и Месси. Не думал э, что так скажу. Но меня больше печалит мысль, что я не увижу больше игру волшебника из Аргентины.
Во время сборных еще увидеть можно
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0
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principiante
Ответ ДедаДома.нет
Ну настал момент. Нет Роналду и Месси. Не думал э, что так скажу. Но меня больше печалит мысль, что я не увижу больше игру волшебника из Аргентины.
Это нормально. Португальца прямо сейчас без потери в качестве заменяет Холанд. А вот появления нового Месси придется подождать.
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Abu Ibrahim
Ответ Oleg
Расскажи про жалкие вылеты Ювентуса от Аякса, Лиона, Порту в 1/8 ЛЧ после двух финалов или про 6 место МЮ, после 3 и 2 без роналду. Не персофан он, как раз персофан бездаря роналду, а то у Месси значит вылеты в 1/8, а у роналду тогда что? Залеты в 1/8 после финалов без него?
А почему ПСЖ попал на Реал и Баварию ? Не потому что ли пропустил на 1 место Бенфику ? Удивительно было бы увидеть ПСЖ на 6 месте в чемпионате Франции )
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Oleg
Ответ Этот Райола хочет денег
Когда стареющий Рон в Юве и МанЮ играл и команда показывала худшие результаты, чем в сезонах без него,при этом у Криша была хорошая личная стата, винили его в провалах команды и в работе на свою личную стату и это было в большой степени справедливо. Когда тоже самое происходило в ПСЖ, где в ЛЧ вместо полуфинала/финала были жалкие вылеты в 1/8 и стали винить Месси за тоже самое, стали говорить-вы что, это другое! Не персофан ни одного, ни другого, но обьективность и отсутствие двойных стандартов должна же быть
Расскажи про жалкие вылеты Ювентуса от Аякса, Лиона, Порту в 1/8 ЛЧ после двух финалов или про 6 место МЮ, после 3 и 2 без роналду.
Не персофан он, как раз персофан бездаря роналду, а то у Месси значит вылеты в 1/8, а у роналду тогда что?
Залеты в 1/8 после финалов без него?
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Oleg
Ответ ДедаДома.нет
Ну настал момент. Нет Роналду и Месси. Не думал э, что так скажу. Но меня больше печалит мысль, что я не увижу больше игру волшебника из Аргентины.
Он за сборную теперь только играть будет профессионально ибо задача защитить титулы в 2024 и 2026.
В Майами это скорее шоу, чем футбол.
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Большой Сэми
Ответ Artuom Batishev
Что поделать, если Лео так быстро выдохся 😅. У Ибры, В ЭТОМ ЖЕ ВОЗРАСТЕ, статистика явно лучше. И ПСЖ при Ибре играл как КОМАНДА, а не как "непойми что "за счет индивидуального класса.
Выдохся настолько, что забрал Кубок Мира, став лучшим игроком турнира. Всем бы так выдыхаться
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10ztv
Ответ Роман
Талант Ибрагимовича принес больше пользы таланта Месси.
месси из глубины действует, поэтому и стату набил хуже. А так Месси более ключевую роль играет
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Alex Raycon
"и даже Бундеслиги"
Давид думает, что французская лига с 90-х годов, после ЛЧ Марселя, хотя бы в один год опережала Бундеслигу?
Да и то, все понимают, что чемпионство там своеобразное
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ДедаДома.нет
Ну настал момент. Нет Роналду и Месси. Не думал э, что так скажу. Но меня больше печалит мысль, что я не увижу больше игру волшебника из Аргентины.
+3
-3
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Spaten
Трезеге и Анри нормальная была пара форвардоаг
+1
-1
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