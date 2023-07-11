Артур интересен «Вулверхэмптону». «Ювентус» может отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом
«Вулверхэмптон» рассматривает возможность подписания Артура.
Хавбек не прочь остаться в АПЛ после аренды в «Ливерпуле», несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии.
По данным Daily Mail, «Ювентус» может вновь отдать 26-летнего бразильца в аренду, но на этот раз с обязательным выкупом.
Артур отыграл за «Ливерпуль» лишь 13 минут – 7 сентября в матче Лиги чемпионов. В октябре он получил травму и выбыл из строя до февраля.
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