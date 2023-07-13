«Ювентус» выставил на продажу Маккенни, Артура и Закарию. Они исключены из состава

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Артур Денис Закария Уэстон Маккенни Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» не рассчитывает на троих футболистов.

Туринский клуб исключил из основного состава полузащитников Дениса Закарию, Уэстона Маккенни и Артура. Они выставлены на продажу, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «бьянконери» также вывели из основы защитника Леонардо Бонуччи.

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22 комментария

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Zidan GOAT
Это вообще что за беспредел от туринцев? Впервые вижу, чтобы клуб так продавал игроков, они же тем самым сбивают цену для покупателей, неужели они этого не понимают?
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Kubinec_
Джунтоли резво взялся за дело
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Константин Эсперов
Ответ Roman Araslanov
Интересно, Артура хоть кто-то купит?
Арабы всех купят .
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Этот Райола хочет денег
Артур оказался один из многих, кто подавал большие надежды, а теперь мячи
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Peter Parker
Ювентус прям как Санлайт
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nurikkkk
Хави: Артур напоминает мне меня самого))))))))
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Roman Araslanov
Интересно, Артура хоть кто-то купит?
Барса может взять бесплатно)
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Азатполат Новуров
Ответ Zidan GOAT
Это вообще что за беспредел от туринцев? Впервые вижу, чтобы клуб так продавал игроков, они же тем самым сбивают цену для покупателей, неужели они этого не понимают?
Может быть они и сбивают цены, но ещё они делают так чтобы игроки сами захотели уйти
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Итачи Учиха
Ответ Этот Райола хочет денег
Артур оказался один из многих, кто подавал большие надежды, а теперь мячи
Он физически очень слаб был. Это ещё в первых сезонах в Барсе было видно. Хотя в плане техники самый сильный хав в Юве вместе с Погба
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Kassetchik
Маккенни хорош
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ОФутболе ТВ
ну Артур в Зенит это понятно, остальные куда
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DolJun
жаль закария травмат, в челси провалил один матч, но в общем был неплох
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Рос Качай
Молодец, мне нравится его подход к делу!
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Партизанен
Оптом можно купить
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WelcomeBackPURE
Помню что от Маккенни и Захарии ожидали Мега будущего, так хвалили
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Roman Araslanov
Интересно, Артура хоть кто-то купит?
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Барберис
Взялись за дело.
Такая ситуация была.
Закончилась с приглащением Торричелли, Де Ливио, Дель Пьеро, Юговича, Феррара, Таккинарди, Падовано, Раванелли, Виалли, Дешама, Конте, Ярни, через год Бокшича.
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