«Ювентус» выставил на продажу Маккенни, Артура и Закарию. Они исключены из состава
«Ювентус» не рассчитывает на троих футболистов.
Туринский клуб исключил из основного состава полузащитников Дениса Закарию, Уэстона Маккенни и Артура. Они выставлены на продажу, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «бьянконери» также вывели из основы защитника Леонардо Бонуччи.
Такая ситуация была.
Закончилась с приглащением Торричелли, Де Ливио, Дель Пьеро, Юговича, Феррара, Таккинарди, Падовано, Раванелли, Виалли, Дешама, Конте, Ярни, через год Бокшича.