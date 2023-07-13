«Ювентус» выставил на продажу Маккенни, Артура и Закарию. Они исключены из состава

«Ювентус» не рассчитывает на троих футболистов.

Туринский клуб исключил из основного состава полузащитников Дениса Закарию, и . Они выставлены на продажу, сообщает .

Ранее стало известно, что «бьянконери» также вывели из основы защитника Леонардо Бонуччи.